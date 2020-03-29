LTV: airBaltic планирует уволить 700 работников

Национальная авиакомпания airBaltic планирует уволить около 700 сотрудников, сообщает передача de facto телеканала LTV. Министерство сообщений поддерживает такое решение, а президент авиакомпании Мартин Гаусс обещает после кризиса принять их на работу вновь.

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airBaltic предлагает работникам альтернативу: взять отпуск за свой счет или получить компенсацию в размере зарплаты за несколько месяцев и уволиться совсем. Профсоюз авиационной отрасли недоволен тем, что руководство авиакомпании не обсудило возможные решения должным образом и поставило его перед фактом. Кроме того, профсоюз полагает, что сотрудники с большим стажем могли бы рассчитывать на более существенную компенсацию.

"Авиации в Европе сейчас не существует - кроме грузовых и репатриационных рейсов. Но когда рост возобновится, airBaltic хотел бы продолжить развитие по плану. И мы снова примем людей на работу", - заявил передаче Гаусс.

Министерство сообщений поддерживает решение airBaltic уволить пилотов, стюардов и технический персонал, заявил LTV министр Талис Линкайтс. В то же время, из его слов можно сделать вывод, что авиакомпания вряд ли примет на работу всех уволенных ранее сотрудников. "Руководство авиакомпании целенаправленно разработало план, как возобновить работу в такой конфигурации, которая уже не будет требовать присутствия этих людей", - отметил министр.

Речь идет о том, что airBaltic сократит флот на 40%, отказавшись от турбовинтовых самолетов и авиалайнеров Boeing, у которых заканчивается срок лизинга. У авиакомпании останется лишь 22 самых современных самолета Airbus.