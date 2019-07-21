Lufthansa протестировала быстрый способ посадки в самолет

Немецкая авиакомпания Lufthansa в поиске эффективного способа посадки в самолет тестирует концепцию Wilma, пишет Delfi.ee.

Wilma — производное от слов "window", "middle", "aisle", которые обозначают расположение мест у окна, посередине и в проходе соответственно. Концепция Wilma предполагает, что сначала на посадку идут те пассажиры, которые купили билеты с местом у окна, затем — те, кто расположится на средних креслах, и последними — пассажиры с местами у прохода, пишет портал 34travel.me.

Исключение в этой модели делается для групповых путешественников, пассажиров с детьми и пар: они могут заходить на посадку, когда захотят. И, естественно, самыми первыми по-прежнему усаживаются пассажиры бизнес-класса.

Ожидается, что Wilma значительно сократит время, которое требуется для того, чтобы все расселись по местам. В результате должны сократиться и задержки рейсов в целом. Поскольку задержанным считается рейс, который отправился на 15 минут позже запланированного, то даже экономия пары минут может хорошо отразиться на пунктуальности авиакомпании.

В апреле Lufthansa тестировала во франкфуртском аэропорту несколько способов посадки в самолет. Wilma оказался лучшим из них, поэтому в сентябре его хотят опробовать на нескольких рейсах в других аэропортах.