Lufthansa согласилась на условия ЕС по пакету государственной помощи
Foto: EPA/LETA

Правление немецкого авиаконцерна Lufthansa приняло условия Еврокомиссии (ЕК), на которых германское государство может выделить этой компании пакет финансовой помощи на сумму 9 млрд евро, сообщила Lufthansa.

По условиям договоренности, Lufthansa обязуется уступить конкурентам в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена по максимум 4 стояночных места и по максимум 24 взлетных и посадочных слота. Эти условия еще должен одобрить наблюдательный совет авиаконцерна, пишет Deutsche Welle.

Со своей стороны Еврокомиссия подтвердила факт договоренности с правительством ФРГ об условиях предоставления финансовой помощи Lufthansa. Мы принимаем к сведению предложенные Германией гарантии по защите конкуренции, сообщила представитель ЕК.

В Брюсселе отметили, что ожидают от ФРГ официального извещения по поводу заключенной договоренности, после чего ЕК примет окончательное решение. В Еврокомиссии заверили, что заявление Германии по поводу оказания помощи Lufthansa, как и все меры поддержки на фоне пандемии коронавируса, будет рассмотрено в приоритетном режиме.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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