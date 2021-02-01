Лыжные трассы в Латвии вводят предоплату; подняты цены по рабочим дням

В условиях связанных с пандемией Covid-19 ограничений и по-настоящему зимних погодных условий одним из самых популярных видов развлечений у латвийцев сейчас является посещение горнолыжных трасс. Чтобы соблюдались все предписанные меры эпидемиологической безопасности, большинство трасс ввело предварительную запись для своих клиентов. Однако в 10-15% случаев люди, зарегистрировавшись на определенное время, в итоге не приезжают, сообщает передача "900 секунд" телеканала TV3.

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В связи с участившимися случаями такого рода ряд горнолыжных трасс Латвии ввел предварительную оплату при записи на посещение. В частности, популярный комплекс Riekstukalns. "Когда погода плохая, не приезжает до половины записавшихся. И, к сожалению, регистрацию они тоже не отменяют, не давая возможности записаться тем, для кого такие погодные условия являются удовлетворительными. Это проблема", — пояснил руководитель комплекса Эрвинс Кишуро.

Помимо этого, трассы подняли цены — сейчас практически везде они одинаковые. Подняты расценки и по рабочим дням, в результате чего стоимость посещения с понедельника по пятницу такая же, как на выходных днях.

Как рассказал глава комплекса Milzkalns Виестурс Ошниекс, руководство и персонал трасс опасаются, что может наступить оттепель, что приведет к падению посещаемости. "Но на данный момент дела обстоят так, что у нас даже нет причин снижать цены. Графики заполнены, все заполнено", — отметил он.

В свою очередь, в комплексе Ozolkalns ввели регистрацию двух видов — для тех, у кого собственный инвентарь и для тех, кому потребуются услуги аренды. Как пояснил генеральный директор Ozolkalns Гиртс Калкис, это сделано для того, чтобы уменьшить вероятность очередей за инвентарем.

Помимо этого, и в Ozolkalns, и в Milzkalns введена система номерков, как на почте или в банке — можно взять номерок и ждать своей очереди, например, в машине.