Миллионер Янис Зузанс разводится после 40 лет в браке

Латвийский миллионер, разбогатевший на организации азартных игр, меценат и коллекционер предметов искусства Янис Зузанс объявил, что разводится со своей супругой.

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Янис Зузанс и его жена Дина прожили в браке 40 лет, но решили в будущем идти каждый своей дорогой, говорится в сообщении компании Alfor.

"Пандемия Covid-19 и ситуация в стране не пощадила наши отношения. Признаваясь в этом себе и близким, мы ведем себя честно по отношению к себе и окружающим. Надеемся, что это решение для нас обоих станет основой для дружеских отношений в будущем. Просим уважать нашу частную жизнь. Дополнительных комментариев не будет", - отметили в сообщении Дина и Янис Зузансы.

В прошлом году Янис Зузанс вошел в рейтинг "100 богатейших людей в Латвии", опубликованный издательством Dienas Bizness. Совладелец сетей заведений азартного бизнеса Alfor и Admirāļu klubs занял в рейтинге шестое место, его состояние оценивается в 74 млн евро.

По данным Lursoft, в 2010 году Дина и Янис Зузансы заключили брачный договор, подразумевающий раздел всего имущества.

В сообщении подчеркивается, что продолжит работать центр искусства Zuzeum. Он откроется для посетителей, как только будут отменены соответствующие коронавирусные ограничения.

В 2020 году оборот Alfor составил 36,245 млн евро, убытки - 8,8 млн евро. В 2019 году Alfor работал с оборотом 80,35 млн евро и прибылью 21,18 млн евро.