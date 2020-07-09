Минимальное пособие социального обеспечения могут увеличить до 109 евро

Министр благосостояния Рамона Петравича предложит установить минимальный размер пособия социального обеспечения в размере 109 евро, а также поднять базу расчета пенсий по старости в общем случае до такой же суммы. Об этом агентству LETA сообщила сама Петравича.

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В четверг, 9 июля, Конституционный суд признал несоответствующим основному закону страны нынешний размер социального пособия для безработных лиц с инвалидностью и пенсионеров.

Согласно нынешним нормативам, размер соцпособия для лиц с инвалидностью с рождения составляет 122,69 евро в месяц, для других лиц с инвалидностью — 80 евро в месяц, пенсионерам — 64,03 евро в месяц.

Решение Конституционного суда означает, что эта норма с 1 января 2021 утратит силу, поэтому государству придется провести перерасчет пособий и назначить более высокие размеры выплат.

Петравича сообщила, что еще не успела детально ознакомиться с сегодняшним решением Конституционного суда, но оно для нее не стало неожиданностью. Она подчеркнула, что будет продвигать в правительстве план по улучшению системы минимального уровня доходов, в котором, как и в прошлом году, она предложит увеличить пособие социального обеспечения и базу расчета минимальной пенсии до 109 евро. Можно дискутировать и о большей сумме, но она не должна быть ниже 109 евро, считает Петравича.

В то же время она подчеркнула, что для выхода людей на рынок труда нужна мотивация, поэтому поддержка безработного не должна быть намного больше поддержки занятого лица.