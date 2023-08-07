Министр земледелия распорядился определить масштабы ущерба после бури (+ ФОТО)
Foto: https://www.facebook.com/zemnieku.saeima

После катастрофических гроз в понедельник, 7 августа в Земгале, когда на сельские районы во многих местах обрушились ураганный ветер, крупный град и проливные дожди, уничтожив урожай и причинив другой ущерб крестьянам, министр земледелия Дидзис Шмитс поручил оперативно выяснить ситуацию и размер ущерба, причиненного сельскому хозяйству.

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Размер ущерба будет оценен не только в Земгале, где разгул стихии был особенно сильным, но и других районах Латвии. После этого планируется обратиться в Кабинет министров за поддержкой для пострадавших хозяйств.

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил Министерству охраны среды и регионального развития и Министерству земледелия обобщить данные о причиненном бурей ущербе в различных регионах Латвии. Об этом Кариньш сообщил в социальных сетях.

Также министерствам поручено разработать предложения о необходимых действиях правительства.

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