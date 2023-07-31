Мошенники переключились с банков на порталы самообслуживания

Мультисервисная компания Tele2 призывает своих клиентов быть осторожными, так как активизировались мошенники, которые звонят клиентам и, выдавая себя за сотрудников Tele2, пытаются получить код портала самообслуживания mans.tele2.lv

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Мошенники, которые начинают разговор с клиентом не на латышском языке, чаще всего используют в качестве причины для получения кода якобы заявленную смену номера или же утверждают, что с данным номером совершались незаконные действия. Кроме того, мошенники, как правило, звонят через различные мобильные приложения.

Tele2 напоминает, что сотрудники предприятия не начинают разговор с клиентом не на латышском языке, и компания никогда не звонит клиентам через такие приложения, как WhatsApp, Viber, FaceTime и т. д. Также Tele2 никогда не будет вносить изменения в данные без инициативы клиента, а при внесении изменений в услуги клиент будет уведомлен об этом как минимум за 30 дней. Кроме того, сотрудники компании не торопят принимать решения во время разговора, что является типичным приемом разного рода мошенников.

Если клиент подозревает, что передал данные мошенникам, Tele2 предлагает убедиться, что данные на портале самообслуживания mans.tele2.lv не изменены, и сменить пароль. Если закрались сомнения, всегда можно обратиться в Tele2 и уточнить, действительно ли сотрудник компании звонил клиенту.

"Мы также призываем клиентов хорошо подумать о том, какую информацию и данные размещать в социальных сетях, так как мошенники часто используют их для сбора информации о людях и связи с ними", - призывает руководитель общественных отношений Tele2 Оскарс Фирманис.