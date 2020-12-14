На ремонт Брасского моста нужно 12 миллионов евро
Foto: DELFI

Для перестройки Брасского моста Рижской думе нужно 12 миллионов евро. Такие подсчеты предоставил Комитет по сообщению и транспорту Рижской думы.

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Эти средства планируется выделить из консолидированной инвестиционной программы Рижской думы. 15% суммы покроет самоуправление, 85% составит кредит.

Планируется, что в 2021 году на реализацию проекта потребуется 6 млн евро, в 2022 году — 5 млн евро, в 2023 году — 1 млн евро.

Как сообщалось, ремонт Брасского моста был остановлен в мае 2019 года, поскольку во время ремонтных работ были обнаружены захоронения.

Позже выяснилось, что и в самом проекте есть недостатки — после ремонта несущая способность моста не была бы достаточной для прохождения по нему низкопольных трамваев.

В результате руководству думы пришлось выбирать, строить ли мост полностью заново или переработать прежний строительный проект.
Брасский мост над железной дорогой был сдан в эксплуатацию в 1959 году.

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