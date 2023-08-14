Названы самые всотребованные маршруты airBaltic в июле
Foto: Publicitātes foto/"airBaltic"

Самыми популярными направлениями латвийской национальной авиакомпании airBaltic из Риги в июле были Лондон, Ницца и Цюрих.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Также в июле из Риги были популярны маршруты в Мюнхен, Стокгольм, Париж и Вену.

По словам представителей компании, эти направления популярны как для отдыха, так и для деловых поездок.

Уже сообщалось, что airBaltic за семь месяцев этого года перевезла 2,506 млн пассажиров, что на 45,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В прошлом году авиакомпания перевезла 3,34 миллиона пассажиров, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее, но на 33,8% меньше, чем до пандемии Covid-19 - в 2019 году.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Telemedicīna, sieviete biznesā un ambīcijas. Saruna ar Santu Zaļjalovu