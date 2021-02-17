Novatours в марте запустит туры из Латвии на Канары
Foto: AFP/Scanpix

Латвийский туроператор Novatours планирует с 5 марта возобновить туры из Латвии в зарубежные страны. Первые чартерные рейсы будут выполняться из Риги на Тенерифе (Канарские острова), сообщила представитель Novatours Иева Сала.

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После ослабления введенных из-за Covid-19 ограничений в других странах литовская материнская компания Novatours уже в феврале запустила туры из стран Балтии: из Эстонии и Литвы - в Шарм-эль-Шейх и Хургаду (Египет) и в Тенерифе.

Сала подчеркнула, что возобновление путешествий является тщательно продуманным и ответственным решением, основанным на решениях, правилах и рекомендациях компетентных органов вовлеченных стран, установлен также постоянный контакт с иностранными партнерами.

"Путешественники, которые уже вернулись из зарубежных поездок, подтвердили, что безопасность в пунктах назначения обеспечивается на высоком уровне. Ограничения также не являются слишком суровыми или ограничивающими спокойный отдых", - подчеркнула Сала.

Туроператор призывает туристов и организаторов поездок не быть безрассудными, чтобы сфера туризма могла скорее возобновить работу в обычном ритме и объеме. "Сейчас всем важно соблюдать безопасность и уважать указания и рекомендации ответственных государственных ведомств", - отметил Иева Сала.

В 2019 году оборот Novatours составил 35 млн евро, прибыль - 335 тыс. евро.

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