Новогодние елки подорожали на 10-20%

Цена на новогодние елки и их доставку по сравнению с прошлым годом выросла на 10-20%, а спрос остался на прежнем уровне, рассказали торговцы агентству LETA.

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Представитель компании Egļu serviss Ингрида Булиня рассказала агентству, что выше всего в этом году спрос на маленькие елочки, елки сорта Nordmann и елки в горшках. Компания в этом году была вынуждена поднять цены на елки в среднем на 10%, а цену на их доставку и другие услуги — на 20%.

Торговый сезон Egļu serviss начал еще в октябре. По словам Булини, с началом пандемии люди стали заранее готовиться к праздникам — возможно, это связано с удаленной работой и желанием создать дома новогоднюю атмосферу пораньше. По ее мнению, этот сезон будет для продавцов елок удачным.

Представитель компании Paegles egles Гита Утинане отметила, что немного увеличилось количество елок, купленных в интернет-магазине, а также вырос спрос на елки высотой 150-225 сантиметров и формированные елки, выращенные в Латвии.

Эта компания не стала поднимать цены на елки, а цена доставки увеличилась на 10%. Несмотря на это, спрос на доставку вырос. По словам Утинане, первые елки купили еще до первого Адвента — в основном это были фотостудии и декораторы. А настоящая торговля началась 10 декабря.

Представитель компании Ziemassvētkuegles.lv Байба Герейша сказала, что спрос пока оценить сложно, потому что пик спроса еще впереди, он будет за неделю перед праздниками. У компании уже закупили елки предприятия, самоуправления и детские сады, а частные клиенты пока не спешат.

Цены на елки компания подняла на 10-20% в зависимости от размера. Самые популярные елки — 174-225 сантиметров, что связано со стандартной высотой потолков в многоэтажках.

По словам Герейши, до этого вторника компания торговала только пихтами, потому что они более стойкие и не так быстро опадают, а сейчас стала продавать и латвийские ели.