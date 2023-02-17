Новый рекорд: в 2022 году литовские туристы посещали Латвию чаще, чем до пандемии

В 2022 году больше всего туристов приезжали в Латвию из Литвы – 219,1 тысяча человек, свидетельствуют данные Центрального управления статистикой.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Также в Латвию приезжало много эстонских туристов (152,2 тысячи), туристов из Германии (107,6 тысяч) и Финляндии (74,6 тысяч).

В 2022 году Латвия встретила рекордное число туристов из Литвы – на 4,6% больше, чем до пандемии в 2019 году.

Всего 36,9% или 420,8 тысяч туристов прибыли в Латвию из соседних стран – Литвы (19,2%), Эстонии (13,4%), России (3,3%) и Беларуси (1%).

Чаще всего иностранные гости оставались в Риге (70,6%), в Юрмале (9,8%), в Лиепае (3,3%), в Марупе (2,4%), в Сигулде (1,8%) и в Вентспилсе (1,6%).

В 2022 году в латвийских туристических объектах было обслужено в общей сложности 2,2 миллиона иностранных и местных гостей. Это на 66,2% больше, чем в 2021 году, но на 23,9% меньше, чем до пандемии в 2019 году.

Беженцы из Украины, насколько это возможно, не включаются в число иностранных посетителей в соответствии с едиными руководящими принципами методологии статистики туризма Eurostat, статистического управления Европейского Союза.