Оборот концерна Latvijas gāze в прошлом году возрос в три раза

По предварительным данным оборот концерна АО Latvijas gāze в прошлом году составил 583,3 млн евро, что в три раза больше, чем в 2020 году. При этом прибыль снизилась в 3,4 раза — до 3,2 млн евро, говорится в неаудированном финансовом отчете предприятия за 2021 год, сообщает LETA.

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Как указано в отчете руководства концерна, увеличение оборота связано со значительно более высокими ценами на природный газ. В 2021 году цена на природный газ в среднем была в четыре раза выше, чем в 2020 году. Кроме того, температура воздуха в отопительный период была ниже средней за три года, что увеличило потребность в природном газе.

Снижение прибыли, в свою очередь, связано с тем, что цены на природный газ в зимний период продолжали расти. Прибыль компании в четвертом квартале достигла 170 млн евро, что полностью компенсировало убыток с начала года.

В прошлом году Latvijas gāze продала потребителям в Латвии и за границей 14 745 гигаватт-часов (ГВтч) природного газа. По сравнению с 2020 годом объемы продаж выросли на 25,1%.

Нетто-оборот сегмента продаж и торговли Latvijas Gāze достиг 525,4 миллиона евро. Увеличение чистой выручки в основном связано с более высокими ценами реализации в связи с развитием ситуации на мировом рынке природного газа, а также с более высокими объемами продаж, чем в 2020 году.

Чистый оборот сегмента дистрибуции достиг 57,9 млн евро, увеличившись на 18%.

Оборот Latvijas Gaza Group в 2020 году составил 190,494 млн евро, а прибыль — 11,189 млн евро.

Крупнейшими акционерами компании являются "Газпром" (34%), Marguerite Gas II.S.a.r.l. (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и SIA Itera Latvija (16%). Акции Latvijas gāze котируются на Рижской фондовой бирже Nasdaq.