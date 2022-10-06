Ода столице Латвии. На полках магазинов появится обновленная версия культовых духов "Рижская сирень"

Крупнейший в Балтии производитель косметики H.A.Brieger возобновил производство культового аромата “Рижская сирень” (Rīgas ceriņi) в современной интерпретации.

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Теперь на полках магазинов эту парфюмированную воду объемом 60 мл можно узнать по новому названию Lilac of Riga, а яркие ноты сирени в аромате дополнены выразительными оттенками пачули и табака. Общие инвестиции компании в совершенствование композиции духов, новую упаковку и дизайн продукта составили более 100 000 евро.

"Мы надеемся, что не только молодежь в Риге, но и по всей Латвии по достоинству оценит новый аромат Lilac of Riga (ранее "Рижская сирень"), который стал следующим важным шагом компании H.A.Brieger в обновлении бренда Dzintars. При разработке нового аромата нас вдохновляла урбанистическая атмосфера современной Риги, которую лучше всего воплощает в себе молодежь: молодые люди, которые здесь живут и учатся – полные надежд, амбиций и творчества. Lilac of Riga – это реинтерпретация легендарного аромата, созданного в 1952 году. Сохранив основную формулу, мы придали более современное "звучание" и аромату, и его оформлению, и коммуникации. Теперь этот аромат будет пульсировать в одном ритме с "новой сиренью" сегодняшней Риги", – заявила совладелица и руководитель H.A.Brieger Анастасия Удалова.

Представители компании отметили, что верхние ноты нового аромата Lilac of Riga - цикламен, сирень и цитрусовые цветы. Затем следуют сладкие средние ноты жасмина, гелиотропа, сливового сиропа и пачули. Наконец, богатые амброво-древесные и пряные ноты лабданума, корицы, табака и сандалового дерева создают сильное послевкусие, которое остается на некоторое время.

Foto: Publicitātes foto

Как сообщили в H.A.Brieger, дизайн упаковки новой версии аромата Lilac of Riga создавался как ода латвийской столице и любимым среди молодежи культурно-историческим достопримечательностям.

Аромат предлагается в трех различных упаковках – с изображениями Латвийской национальной оперы и балета, Латвийского национального художественного музея и девушки на скейте возле него, поэтому духи можно коллекционировать. Автором фотографий для оформления упаковки стала украинский фотограф Марьяна Шафро, которая черпала вдохновение для фотосессии и в таких местах Риги с прекрасной архитектурой, как улица Алберта, Дом Черноголовых и Старая Рига.

Духи "Рижская сирень" были созданы в 1952 году парфюмером М. Артюшковой, а развитие композиции этого свежего весеннего и насыщенного цветочного аромата в лаборатории фабрики Dzintars продолжили главный парфюмер Б. Шварцмане, инженер-технолог А. Пашко, а также парфюмер М. Гулбе. "Рижская сирень" – единственные духи, которые производились все время существования фабрики. Этот культовый продукт в 1958 году был первым ароматом из коллекции Dzintars, который получил престижную награду на Всемирной выставке в Брюсселе и стал визитной карточкой бренда.

Осенью 2021 года компания H.A.Brieger лимитированным тиражом в 500 флаконов возобновила выпуск аромата "Рижская сирень " на основе исторической формулы. Аромат вызвал большой интерес со стороны покупателей, а также уверенность в том, что настало время его улучшить.

Поэтому осень 2022 года в современной парфюмерной индустрии Латвии началась с важного события – духи "Рижская сирень" перевоплотились в Lilac of Riga с новой парфюмерной композицией, рецепт которой обновили и дополнили специалисты по разработке продукции H.A.Brieger.

Новый аромат Lilac of Riga эксклюзивно доступен в продаже только в Латвии – в интернет-магазине Dzintars и сети магазинов парфюмерии и косметики Douglas.