Торговые центры исказили нормальную рыночную ситуацию и фактически стали монополистами. Поэтому их работу по воскресеньям следует запретить, заявил в эфире программы Spried ar Delfi министр земледелия Дидзис Шмитс.

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Шмитс признал, что прямых нарушений закона о конкуренции в деятельности супермаркетов нет, однако каждый новый торговый центр фактически лишает покупателей всех остальных мелких торговцев поблизости — особенно в малых городах. "Торговые центры стали монополистами фактически, а не юридически. Чего намерен добиться я — так это восстановить нормальную рыночную ситуацию, где каждый игрок занимает свое место. […] "Закрытие супермаркетов" — звучит драматично, поэтому я бы назвал это по-другому: диверсификация рынка", — указал политик.

По его словам, Латвия слишком небольшая страна для крупных торговых центров — поэтому в более населенном государстве ситуация была бы иной и проблемы бы не существовало. "В густонаселенной стране такие магазины имеют более низкие цены, а остальную часть рынка заполняют мелкие торговцы", — пояснил Шмитс.

Тем временем глава торговых центров Spice и Spice Home Ивета Приедите, а также совладелец торгового центра Valleta Юргис Абеле заявили, что закрытие супермаркетов по воскресеньям не решит названых им проблем. Ивета Приедите отметила, что торговые центры открыты для продукции латвийских крестьян и ремесленников, готовы их поддержать и предоставить торговые площади.

Уже сообщалось, ранее в феврале Дидзс Шмидтс объявил, что Минземледелия поддержит разработку законопроекта об ограничении рабочего времени крупных торговых магазинов. В качестве примеров подобной практики министр примел опыт Германии, Швейцарии и Франции. Ограничение работы супермаркетов по воскресеньям, считает Шмитс, "повысит жизнеспособность небольших торговых точек, поставщиков общественного питания и сельских рынков".