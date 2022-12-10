Опрос: в преддверии Рождества более трети латвийцев обеспокоены ростом затрат

В преддверии Рождества 36,3% жителей Латвии обеспокоены ростом расходов, свидетельствуют данные опроса Benu Aptiekas и исследовательской компанией Gemius.

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Тем временем 30,3 % не знают, что подарить своим близким, а 3,7 % переживают из-за предпраздничного скопления людей в торговых центрах и магазинах. В свою очердь, 17,1 % респондентов переживают, что некоторые люди проведут этот праздник в одиночестве, а 16,7 % опрошенных беспокоит тот факт, что подготовка к праздникам будет происходить в последний момент.

Между тем 15,5 % респондентов волнуются, что будут слишком много есть в праздничные дни, еще 25,3 % не беспокоятся по этому поводу, а 6,4 % обеспокоены другими вещами.

Беспокойство по поводу указанных аспектов одинаково актуально как для женщин, так и для мужчин.

При этом данные опроса показывают, что праздничные расходы чаще всего волнуют жителей в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет – среди них этот показатель составляет 46% и 44% соответственно, при этом относительно меньше этот вопрос волнует людей старшего возраста – 27% респондентов возрастной группы 55-74 года обеспокоены праздничными расходами.

При этом респонденты старшего возраста относительно больше беспокоятся о том, что некоторые люди проведут этот праздник в одиночестве - это волнует 21% респондентов в возрасте от 55 до 74 лет, 20% опрошенных в возрасте от 45 до 54 лет, а в других возрастных группах показатель находится в пределах от 11% до 16%.

Согласно результатам опроса, в целом 47% жителей Латвии начали готовиться к Рождеству, а 40% еще не начинали, 12% не планируют готовиться именно к этому празднику, а еще 1% не смогли дать конкретного ответа.

Из тех респондентов, которые начали готовиться к Рождеству, 53% составили женщины, а 41% — мужчины. При этом 11% женщин и 14% мужчин не планируют особо готовиться Рождеству.

Между тем, анализируя данные по возрасту респондентов, можно увидеть, что чаще всего к Рождеству начинали готовиться жители в возрасте от 35 до 44 лет (57%), за ними следуют респонденты в возрасте от 45 до 54 лет (48%), тогда как в других возрастных группах групп этот показатель находится в пределах 39-46%.

В опросе участвовало 1468 респондентов.