Организаторы фестиваля Positivus достигли финансовых целей, но прибыли не заработали

Музыкальный фестиваль Positivus в этом году выполнил задачи по количеству посетителей, достиг финансовых целей, но прибыль не заработал, сообщил в интервью телеканалу TV3 организатор фестиваля Гиртс Майорс.

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В текущем году общий бюджет фестиваля составил около 2 млн евро. По словам Майорсa, фестиваль редко был прибыльным, как и в этом году, но у предприятия были другие крупные проекты, которые позволяют выйти в плюс.

Да и потери в этом году не были такими, чтобы в будущем возникли проблемы. В этом году на показали повлияли внешние факторы — рост затрат, например, за счет курса евро по отношению к доллару.

В субботу фестиваль посетило около 20 000 человек, в пятницу — меньше. Среди зрителей было до 3 500 иностранцев, большинство — из Литвы и Эстонии.

Майорс полагает, что под влиянием кризиса в будущем году мероприятий будет меньше, чем в этом году. Но фестиваль Positivus состоится, и вновь он пройдет в Риге.