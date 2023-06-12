Осенью у Wizz Air останется только один маршрут из Риги. Почему?

Еще несколько лет назад крупнейший лоукостер в странах Европы, авиакомпания Wizz Air предлагала широкую сеть маршрутов из рижского аэропорта. Сейчас ситуация изменилась, и венгерский авиаперевозчик постепенно покидает Ригу - уже осенью останется только одно направление. Почему?

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Пик числа обслуженных Wizz Air пассажиров пришелся на 2019 год, пишет lsm.lv. С 2015 по 2020 год рыночная доля авиакомпании в аэропорту "Рига" составляла 8-9%. И хотя сейчас процентуально авиакомпания является третьей крупнейшей в рижском аэропорту, по числу обслуженных пассажиров в первом квартале текущего года она занимает лишь неполных 4%.

Ожидается, что этот показатель упадет еще больше, так как Wizz Air сообщила о том, что осенью закроет еще один маршрут из Риги. "Летом у них осталось всего два направления из Риги - в Лондон и Кутаиси. В октябре полеты в Лондон прекратятся, и Кутаиси останется единственным маршрутом из Латвии", - говорит эксперт в сфере авиации Симон Барткус.

В качестве возможных причин он называет жесткую конкуренцию в Риге, чего нет, например, в крупнейших литовских аэропортах - Вильнюсе и Каунасе. Как ранее писал Travelnews.lv, если в Риге число маршрутов Wizz Air сокращается, то для клиентов аэропорта в Вильнюсе список направлений наоборот будет расширен: литовцы смогут полететь в Ларнаку, Ереван, Сплит и Тель-Авив. Из Таллина планируется пустить рейсы в Кутаиси и Милан.

"airBaltic очень активно "нападает" на своих конкурентов, которые стараются закрепиться в аэропорту "Рига". Это логично с точки зрения национального и базового авиаперевозчика. Они обычно стараются защитить свой рынок на всех маршрутах. Также очень сильные позиции в Риге у Ryanair. Быть третьим очень сложно, так как размер рынка ограничен", - отмечает Барткус.

На вопрос о причинах сворачивания бизнес в Риге, сам венгерский авиаперевозчик ответил письменно: "Wizz Air представлена в странах Балтии, несмотря на более медленное развитие компании по сравнению с другими странами. Как динамично развивающаяся компания Wizz Air постоянно анализирует и ищет новые маршруты. Однако на данный момент авиакомпания сосредоточена на содержании уже имеющихся маршрутов".

Как сообщалось, ранее серьезной потерей для рижского аэропорта стал отказ Wizz Air от Рейкьявика как направления для бюджетных путешествий, а с марта также были приостановлены рейсы в нидерландский аэропорт Эйндховена. Ранее Wizz Air предлагал рижанам рейсы также в Осло, Барселону, Донкастер, Дортмунд, Киев, Эйлат, Тель-Авив, Рейкьявик, Бари и Берген.

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В аэропорту "Рига" уверены, что сокращение числа маршрутов Wizz Air не скажется на их работе. По словам представителя рижского аэропорта Илзе Салны, в летний сезон аэропорт предлагает более 100 пунктов назначения, что является допандемийным уровнем. То же самое касается и числа работающих авиакомпаний.

В то же время вряд ли стоит ожидать, что после заявления Wizz Air на Балтийский рынок придет другой лоукостер. Несколько лет назад неудачу потерпел британский EasyJet. Барткус в этом плане возлагает надежды на авиакомпанию Norwegian, которая уже здесь работает, а в ближайшие годы может попробовать увеличить свою долю рынка, особенно это касается Риги.