От ресторанной недели до работы со СМИ: как Рига будет спасать туристический сезон

Рижское бюро по развитию туризма (RTAB) разработало план по привлечению и развлечению туристов после пандемии Covid-19, сообщила представитель бюро Анна Блауа на организованном RTAB вебинаре Re:start Rīga.

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План разработан на период с мая по сентябрь. Первым шагом будет кампания "Рига без тебя — не Рига" (Rīga bez tevis nav Rīga). Она будет призывать туристов выбрать столицу Латвии главной целью путешествия. В рамках кампании будут рассказывать о том, как в городе безопасно провести время, познакомившись с культурой и кухней в местах, где не очень много людей.

RTAB собирается пригласить в Ригу иностранных журналистов и блогеров, чтобы они писали о том, что в городе можно посмотреть.

С 29 июня по 5 июля в Риге будет проходить "Ресторанная неделя". В нём примет участие небольшое количество ресторанов, но главная цель — показать, что рестораны в Риге безопасны для посещения и продолжают работу.

Будет работать и ресторан праздника города, но, по словам представителя бюро, у него в целях эпидемиологической безопасности будет "другая форма и локация", о которых RTAB сообщит в ближайшее время.

Председатель правления RTAB Янис Ензис добавил, что кризисное время нужно использовать для обучения, поэтому бюро организовало несколько вебинаров для представителей отрасли. Первые онлайн-занятия пройдут 5 и 11 июня с экскурсоводами, 12 июня будет занятие для туроператоров и агентов, а 16 и 17 июня пройдут занятия с представителями ресторанного и гостиничного бизнеса.