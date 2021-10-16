От скейтпарка до надписи BOLDERAJA. На голосование выставлены идеи районных активистов

До 31 октября любой желающий может проголосовать за один из 22 проектов, выдвинутых на конкурс районных инициатив. Площадка для собак, променад у моря, скейтпарк, тренажеры для пенсионеров и центр рекреации у теплоцентрали – лишь часть идей, придуманных горожанами. Лучшие проекты получат финансирование и будут реализованы в течение следующего года. Общая сумма бюджета – 500 000 евро.

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равильное название уже третий год подряд проводимого Рижской думы тендера – "Конкурс Рижского самоуправления на реализацию идей проектов совместного бюджетирования". Его цель – облагородить столичные районы, возродить какие-то забытые традиции, создать общедоступные и открытые пространства, где живущие в одном районе люди могли встречаться, общаться, приятно проводить время. Но идеи для конкурса выдвигают не власти, а сами горожане – активные местные жители или представляющие их интересы районные общества. Подспудно городские власти узнают о нуждах рижан, о том, чего "для полного счастья" не хватает в каждом микрорайоне.

Так например, в позапрошлом году жители центра пытались восстановить работу питьевых колонок, в Засулауксе жители хотели установить спортивные тренажеры, у Булльупе – создать места для пикника, на Антонияс установить цветочные вазоны и велоштативы, благоустроить парк в Мангальсале. Было много других интересных инициатив. Уже появился пляж в Румбуле и публичное пространство возле Агенскалнского рынка, развивается территория парка возле Засулаукской мануфактуры, создаются детская и спортивная площадка в Московском форштадте.

В этом году на конкурс был подан 41 проект, из которых 34, отвечающие требованиям положения конкурса, были направлены на 2-й тур. Во втором туре комиссия, получив мнения ответственных учреждений, передала на голосование жителей 22 проекта, из которых 13 проектов представлены в полном объеме, а 9 – частично. Это означает, что проект не может быть реализован в представленном объеме, но, отказавшись от определенных элементов, его вполне можно воплотить в жизнь.

Финансирование получат те проекты, которые наберут наибольшее число голосов.

Кто из рижан может подать свой проект?

Участвовать в конкурсе не могут физические лица, предложения подают районные общества и негосударственные организации, которые представляют интересы жителей разных окрестностей Риги. "Если у рижан есть интересные идеи по развитию места, где они живут, то они могут обратиться в одно из районных обществ и предложить разработать проект вместе", – отмечает один из организаторов Гайдис Балодис. Найти активистов своего района можно на сайте www.apkaimes.lv.

По уставу конкурса на реализацию одного проекта нельзя получить больше 100 000 евро. В целом на конкурсные проекты выделено 500 000 евро. Но это вовсе не значит, что деньги получат только пять участников. Требуемая на проект сумма может быть и меньшей.

Foto: Publicitātes attēli

Отбраковываются проекты, связанные с развитием творческих кварталов, ремонтом внутриквартальных подъездных дорог, других дорог общего пользования.

Один заявитель может подать сразу три проекта, которые касаются развития одной районной территории.

Где голосовать за понравившиеся проекты?

Посмотреть, какие проекты получили финансирование можно на сайте www.balso.riga.lv.

Голосовать за понравившиеся проекты могут жители, достигшие 16-летнего возраста. Голосовать можно двумя способами:

электронно - путем авторизации на сайте www.balso.riga.lv;

Лично - в любом из центров жителей районов:

в центре – на улице Бривибас, 49/53;

в Болдерае - на улице Гобас, 6А;

на Тейке - на улице Иерикю, 43A;

в Агенскалнсе - на улице а Эдуарда Смильгиса, 46;

в Московском форштадте – на улице Даугавпилс, 31.

Какие проекты представлены в этом году?

Пешеходная деревянная дорожка вдоль моря

Район: Вецаки

Инициаторы проекта решили обустроить городской курорт: проложить деревянный пешеходный настил длиной 316 м, который соединит существующие выходы к морю из дюн. У идеи есть и другое предназначение: снизить нагрузку на природные объекты, где существует угроза их разрушения. Вторая задача – дать возможность с комфортом прогуливаться вдоль пляжа людям с ограниченными физическими возможностями, семьям с коляской.

Планируется, что дорожка соединит два выхода к морю – от улицы Селгас до улицы Плудмалес, а также расширит существующие пешеходные мосты до твердого песка. В планах построить два "кармана" со скамейками и местом для инвалидных колясок. Мостик будет расположен между раздевалками и волейбольными площадками, не мешая зоне активного отдыха.

Foto: Publicitātes attēli

Бетонный бассейн для скейтпарка

Район: Агенскалнс

Современный скейт-парк с бетонным бассейном в Агенскалнсе, рядом с Парком Узварас, станет ценным вкладом в спортивную инфраструктуру Риги, уверены авторы идеи. В настоящее время такая спортивно-рекреационная инфраструктура в Агенскалнсе и его окрестностях отсутствует. Для сравнения: на правом берегу Даугавы есть три больших бетонных скейт-парка.

Исторически здесь располагался первый в Риге общественный скейт-парк, основанный в 2001 году жителями этого района. За три года работы скейт-парка – с 2001 по 2004 год – его посетило около 25 тысяч человек, и даже было проведено несколько соревнований, в том числе международных, с участием иностранных спортсменов.

Альтернативные виды активного отдыха становятся все более популярны среди молодых людей не только как способ проводить свободное время, но и как вид спорта, и возможность самовыражения, что особенно важно для подростков, подчеркивают авторы идеи.

Foto: Publicitātes attēli

Спортивный парк Vāverīte

Район: Плявниеки

Инициаторы идеи планируют вдохнуть жизнь в рижские леса и сделать их местом для пропаганды здорового образа жизни среди подростков и пенсионеров. Уличные спортивные площадки и тренажеры для отдельных групп давно популярны в Европе в разных странах.

Авторы намерены получить финансирование, чтобы разместить несколько уличных тренажеров прямо в лесу между деревьями. Из-за неровной лесной местности установить большой комплекс в одном месте довольно сложно. Но у инициаторов есть решение: они расставят тренажеры в разных местах. Это позволит людям соблюдать дистанцию и свободно заниматься спортом, чувствуя единение с природой.

Инструкции по выполнению упражнений будут либо на самом тренажере, либо на информационном плакате, который установят рядом.

Особое внимание активисты намерены уделить пожилым людям. Физические упражнения у этой возрастной группы пока не в почете. Коллективные занятия, больше ориентированные на молодых, слишком сложны, особенно для тех, кто никогда раньше спортом не занимался. Активисты намерены установить специальные тренажеры, подходящие для пожилых людей. Например, скамейку с педалями и эллиптический тренажер на открытом воздухе.

Foto: Publicitātes attēli

Примечательно, что Плявниеки и Пурвциемс – самые населенные районы, где меньше всего зелени. Здесь много детских площадок, но подросткам там делать нечего. Спортивный парк может стать излюбленным местом жителей всех возрастов, говорится в идее авторов.

Оазис на улице Саулкрасту

Район: Чиекуркалнс

Улица Саулкрасту, примыкающая к улицам Лиепупес, Стиенес и Чиекурканлской поперечной линии 8 находится рядом с Рижской ТЭЦ 1 и другими промышленными объектами – это деградировавшая часть микрорайона, которая до сих пор, несмотря на близость ТЭЦ, не имеет централизованной канализации и тепловых сетей. А может стать местом приятного времяпровождения не меньше, чем одноименный город. Местные жители хотят установить здесь детские игровые элементы, озеленить участок и создать из деградированной территории оазис рекреации.

Весной 2021 года Общество развития Чиекуркалнса вместе с местными жителями в рамках Большого субботника убирали мусор и обнаружили в этом районе большое количество автомобильных покрышек, шифер, бытовых отходов. Основная цель этого проекта – оживление заброшенной территории, основная целевая группа которой – жители района.

Если проект реализуется, то у местных жителей появится:

новое, благоустроенное уличное пространство для отдыха;

пространство для социализации и интеграции;

детская игровая площадка;

визуальное и психологическое ограждение от ТЭЦ1 и промышленных объектов;оазис покоя, приятный вид из окон домов и желание выйти из дома и остаться на природе.

Foto: Publicitātes attēli

В результате реализации проекта будет улучшена общественная инфраструктура микрорайона, эти улучшения имеют социальное значение.

Освещение в парке Саркандаугавы

Район: Саркандаугава

​ Парк на холме Саркандаугава, который также часто называют парком Саркандаугава, – это единственный ландшафтный парком в микрорайоне. Это популярное место у жителей района, где они любят проводить свободное время с семьей и друзьями. В парке есть скамейки, детская площадка, место регулярно убирается. Существенным недостатком является отсутствие освещения, что очень важно в вечернее и темное время года, когда на улице рано темнеет. Рядом с парком находится церковь и кладбище, которые также не освещена, а небольшая часть парка очень тускло освещена только фонарем соседних улиц, детская площадка находится в темном месте.

Если в парке появится освещение на двух главных улицах, то он станет безопасным и приятным местом для прогулок жителей микрорайона в темное время суток. Помимо улиц планируется отдельно осветить и детскую площадку.

Foto: Publicitātes attēli

Полоса веселых препятствий

Район: Браса

​В окрестностях Брасы проживает около 13 000 человек, многие семей с детьми разного возраста. В 2019 году была открыта детская площадка Брасы, где есть много возможностей для отдыха детей до 7 лет, а также тренажерная площадка для детей и взрослых. С момента открытия зона отдыха стала очень популярной среди местных жителей – взрослые активно занимаются спортом, а дети играют на детской площадке.

Однако в этом районе мало активностей для детей от 7 до 14 лет. Эти дети также развлекаются на площадке для малые и непреднамеренно представляют опасность для маленьких детей.

Активисты хотят развить в этом районе трассу активных развлечений для более старших детей. Трасса будет примыкать к существующим детским и спортивным площадкам, которые образуют единую зону отдыха.

Foto: Publicitātes attēli

Новая трасса активности может представлять собой дорожку из натуральных материалов U-образной формы с различными активными элементами – канатной дорогой, люлькой, бревном, балансиром и т. д. В средней части будет батутная площадка. Общая площадь около 126 м2, все выполнено из цветной резины. По периметру детской площадки активисты планируют установить такое же невысокое металлическое ограждение, как и у уже существующей детской площадки.

​Пешеходная тропа вдоль водного канала

Район: Букулты

В окрестностях Букулты очень мало возможностей прогуляться по берегу Югла-Балтэзерс в ухоженной и безопасной обстановке, вдали от автомобильного транспорта.

С одной стороны канала проходит улица Канала, которой пользуется автомобильный транспорт, а отдельного места для пешеходов не выделено, поэтому для прогулок, особенно с детьми, эта зона не особенно подходит. Другая набережная не застроена и большая ее часть заросла. Идея состоит в том, чтобы создать зону отдыха на участке вдоль канала Югла-Балтэзерс и его старого ответвления, где будут расставлены скамейки, качели, комплекс гимнастических тренажеров и информацию о микрорайоне и микрозаповеднике.

Foto: Publicitātes attēli

Для этого планируется очистить территорию площадью около 2,4 га, где будут созданы три пешеходные тропы, которые вместе образуют круг общей длиной около 850 м. Кроме того, тропа соединит несколько частей улиц Букулты, канал с улицами Ваджу и Леясвиганту на территории Риги, и с Букулты на территории Гаркалнского района, и откроет более широкие возможности для прогулок и отдыха.

Не Голливуд, а B.O.L.D.E.R.Ā.J.A.

Район: Болдерая

На въезде в Болдераю со стороны Даугавгривского шоссе (на пересечении с улицей Финиера) на холме местные активисты хотят разместить эко-объект с надписью BOLDERĀJA. Это будут отдельно стоящие пластиковые буквы размером 1,5 х 0,75 м, размещенные на единой решетке на расстоянии 20 сантиметров. Общая длина объекта 8,5 метра.

Идея знака района обсуждается в Болдерае уже несколько лет. Так, осенью 2015 года в прессе была опубликована фотография с плакатом "Добро пожаловать в Болдерай". Плакат на Даугавгривском шоссе установили неизвестные. А в ноябре 2019 года на месте реализации идеи установили временную надпись BOLDERĀJA. Надпись во время съемок клипа группы Mūzikas kolekcija на песню Ceļš uz Bolderāju была сделана из поролоновых букв высотой около метра. Ролик группы посмотрело несколько тысяч человек, и буквы стали популярным местом паломничества любителей селфи. К тому же холм популярен у местных жителей зимой – удобно кататься на санках.

По мнению авторов, привлекающая внимание и указывающая на то, что человек находится в Болдерае вывеска приведет к популяризации территории среди жителей. Сюда можно будет прийти и сфотографироваться, посмотреть на Болдераю свысока, устроить пикник или использовать площадку для активных игр на свежем воздухе.

Это лишь часть районных инициатив. С стальными проектами Конкурса можно познакомиться на сайте balso.riga.lv

