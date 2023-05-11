Открыты первые подземные контейнеры для отходов во дворе многоквартирных домов

В среду, 10 мая во дворе дома по улице Мелнсила, 24 в Агенскалнских соснах были открыты первые в Риге подземные контейнеры для отходов. Их бесплатно для жильцов построило предприятие по управлению отходами CleanR.

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Традиционные мусорные контейнеры заменены шестью подземными контейнерами объемом от двух до пяти кубических метров. Новые контейнеры функциональны, так как занимают меньше места, эстетически привлекательны и в то же время надежно защищены от осадков, грызунов и птиц, которые часто разбрасывают мусор.

Затраты на данный проект составили около 20 000 евро, но каждый случай индивидуален и для каждого разрабатывается отдельный проект.

Уже совсем скоро подземные контейнеры для отходов будут установлены также на улице Кристапа 16. Еще по 11 адресам заключены договоры и в ближайшее время ожидается начало строительства.

“В течение примерно 12 лет нам необходимо сократить количество захороненных на полигонах отходов как минимум в пять раз. Этого можно достичь, только производя меньше отходов, сортируя их, а затем перерабатывая то, что отсортировано. Рига подает хороший пример, постепенно увеличивая раздельную сортировку отходов. Обязательной является сортировка стеклянной, бумажной, пластиковой и металлической упаковки, а в настоящее время осуществляется также переход к обязательной сортировке биологических отходов. Вместе с этими требованиями должна меняться и инфраструктура: контейнеры для мусора не должны занимать весь двор или зеленую зону, совсем наоборот. Их функция – сделать сортировку удобной и мотивирующей”, – отметил председатель правления компании CleanR Валерий Станкевич.

Согласно наблюдениям крупнейшего в Латвии полигона твердых бытовых отходов Getliņi Eko за 2022 год, в течение последних пяти лет количество принятых несортированных бытовых отходов постепенно уменьшалось. Хотя наблюдается положительная тенденция, изменения происходят медленно. Удельный вес раздельно рассортированных отходов увеличился и в Риге. В 2022 году в столице было раздельно собрано 29,2% отходов, что на 5,62 процентных пункта больше по сравнению с 2021 годом и на 9,3 процентных пункта больше по сравнению с 2020 годом. Быстрее всего вырос объем раздельно собранной легкой упаковки и стекла.

“Рижская дума проводит важную работу по внедрению в городе современной системы управления отходами и мотивирует жителей, предприятия и учреждения все больше сортировать свои отходы. Очень положительно мы оцениваем и то, что наши частные партнеры одновременно модернизируют инфраструктуру управления отходами. Подземные контейнеры особенно удобны в тех местах, где отходов много. Я призываю объединения горожан благоустраивать свои дворы – для этого в Рижской думе доступна программа софинансирования”, – сказал мэр столицы Мартиньш Стакис.

Более подробную информацию о муниципальной программе софинансирования благоустройства прилегающих к жилым домам земельных участков можно найти на сайте https://atjauno.riga.lv/dzivojamas-majas/.

В рамках специальной акции CleanR обязалось до конца этого года бесплатно установить подземные контейнеры в 100 местах Риги и приглашает управляющих домами подавать заявки. Уже начались переговоры и сотрудничество с более чем 65 партнерами, и CleanR бесплатно построит подземные контейнеры еще по 35 адресам.

Как подчеркнул член правления CleanR, инфраструктура является частью упорядоченной окружающей среды. Следующий шаг зависит от самых жителей, как они будут пользоваться нововведениями и перенимать новые привычки, потому что содержать дворы в чистоте можно только совместными усилиями.