Отрасль туризма продолжает требовать отставки министров – даже после встречи с их представителями

Даже после встречи с представителями министров десяток ресторанных и туристических ассоциаций настаивают на отставке министров финансов и здравоохранения. Представители ассоциаций также не исключают возможность расширить требование до отставки всего правительства, "если премьер Кариньш не возьмет на себя ответственность и не найдет решения затянувшемуся кризису предпринимательства".

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Было бы некорректно сваливать всю ответственность на Министерство экономики, которое действительно активно работало, чтобы уменьшить ограничения и создать механизм поддержки предпринимателей — но так и не было услышано в правительстве, считают представители ассоциаций.

"Несмотря на ограничения, за два года отрасли гостеприимства и общественного питания, а также турагенты заплатили больше налогов, чем получили помощи от государства — в 2020 и 2021 году отрасли получили государственную помощь в размере 188 миллиардов евро, а налогами заплатили больше 226 миллиардов евро", — заявляют ассоциации.

Ассоциации в течение двух лет просили о встрече с премьером Кариньшем, но на долгожданную встречу несколько недель назад премьер так и не явился, его представлял директор Государственной канцелярии.

"Мы хотели рассказать о печальной ситуации, в которой оказалась большая часть малых и средних латвийских предприятий и попросить компенсировать убытки, вызванные длительными ограничениями. Особенно в условиях неравной конкуренции, когда наши сотрудники покидают Латвию, а туристы и сами латвийцы отправляются тратить деньги в другие страны", — заявил президент Латвийского ресторанного общества Янис Ензис.

О том, что в Латвии ситуация в туристической и ресторанной отрасли хуже, чем в соседних странах и в целом по Европе, свидетельствуют данные: в Европе число международных туристов в 2021 году выросло на 19%, по сравнению с 2020 годом, в соседней Литве — увеличилось на 4%. В Латвии же число туристов в этот период уменьшилось на 12%.

Отставку министра финансов Яниса Рейрса и министра здравоохранения Даниэлса Павлютса требуют ассоциация латвийских турагентов и операторов ALTA, Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов, Латвийская ассоциация сельского туризма Lauku ceļotājs, Латвийское ресторанное общество, Латвийское бюро конгрессов, Латвийская ассоциация косметологов, Латвийская ассоциация специалистов в индустрии красоты, Латвийское общество нерегулярных пассажирских перевозок, Латвийская ассоциация торговцев и Латвийская ассоциация фитнеса и здоровья.