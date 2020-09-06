Pasažieru vilciens сменит название и потратит на ребрендинг до 100 тысяч евро
Foto: Publicitātes foto

Компания Pasažieru vilciens переименуется в VIVI Latvija, а на ребрендинг потребуется около 100 тысяч евро. Об этом сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Год назад Pasažieru vilciens заключил договор на поставку 32 новых поездов со ŠKODA Vagonka на сумму 255 миллионов евро. Аванс — около 30 миллионов — уже заплачен.

Правда, как стало известно Nekā Personīga, производство поездов еще не начато, хотя должно было начаться еще в августе. Не утвержден и технический проект поездов, который Pasažieru vilciens разрабатывал совместно с чешским предприятием. Представитель Škoda Vagonka Иво Гурняк во всем винит коронавирус и обещает, что все будет готово, хоть и с опозданием. Председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис сказал журналистам, что это внутренние сроки, и они могут двигаться, неизменен только срок доставки поездов — май 2022 года.

Незадолго до пандемии Pasažieru vilciens презентовал дизайн новых поездов. Они будут желто-серыми. Изменится и название бренда — теперь Pasažieru vilciens будет называться VIVI Latvia. Это название будет на форме сотрудников, визитках, на сайте и в других местах. Предприятие не открывает стоимость ребрендинга — это может стоить от нескольких десятков тысяч до 100 тысяч.

Конкурс на создание новой "идентичности" Pasažieru vilciens объявлен 16 апреля прошлого года и завершен 24 мая. На презентации дизайна вагонов Pasažieru vilciens объявил, что его разработала компания Dizaina studija TEIKA. Однако из публичных данных Службы госдоходов свидетельствуют, что у компании и на момент конкурса, и на момент заключения договора были долги по налогам — в мае 2019 года они достигали 10 тысяч евро. В прошлом году фирма указала, что испытывает финансовые трудности и не может выполнить платежи вовремя. Возможно поэтому договор с Pasažieru vilciens заключила не Dizaina studija TEIKA, а принадлежащая тому же самому предприятию фирма PRINT PIGION, основанная за месяц до конкурса.

Услуги дизайнеров обойдутся в 34 100 евро без НДС. Кроме того, еще 7850 евро обойдутся услуги компании Mežgaile. Māliņa, Austriņš, которая будет контролировать введение новой "идентичности" компании и отвечать за коммуникацию. Фигурирующий в названии компании Аустриньш — это Янис Аустриньш, глава PR-агентства Hill & Knowlton и муж дочери Айвара Лембергса, мэра Вентспилса. При этом Григулис утверждает, что не знает родственников Лембергса и никак не связан с ним. "Учитывая его высказывания о нашем предприятии, я не думаю, что у нас вообще может быть какое-либо сотрудничество с господином Лембергсом", — заявил он.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

76

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Pasažieru vilciens
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью