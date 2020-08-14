"После пандемии медсестры покупают та-акие очки!" В Пиньки открылся крупнейший в Балтии аутлет-городок

Проект складывался неровно: после двух с половиной лет расстались с итальянским партнером, который откровенно подвел, полтора года назад дело подпортил банковский кризис, потом пандемия. Изначально деревня планировалась на 24 000 квадратных метров, потом — на 13-15 тысяч. "Уже сейчас мы видим потенциал — 17-18 000 кв. метров. Проект выгодный. И мы рискуем вместе с арендаторами берем со многих не фиксированную плату, а процент с выручки", — рассказывает Дозорцев. Он подчеркивает, что таких брендов, как Billionaire и Brunello Cucinelli в европейских аутлетах не найти.

Жители бывших стран СССР — среди самых долгожданных покупателей. "Например, голландский арендатор сказал, что откроет свой магазин часов только после открытия границы с Россией. Покупатели Chopard и Cartier должны приехать оттуда. А кто будет покупать Brunello Cucinelli? — пояснил Дозорцев. — Впрочем, после пандемии наши медсестры покупают такие очки — никому и не снились! Они-то работали все это время. Латвия, вообще, полна сюрпризов. Здесь продается пять "макларенов" в год и открыто аж два бутика Brunello Cucinelli".

Конечно, пока придется довольствоваться преимущественно покупателями из балтийских стран. Литовская речь в день открытия была слышна всюду.

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Ближайший аутлет находится на границе Финляндии и России, в 200 км от Санкт-Петербурга и 150 км — от Хельсинки. По сведениям девелопера, он открылся год назад и сегодня загружен на 34%.

Дозорцев рассказал, что ассортимент таких стоковых магазинов обычно складывается из остатков прошлых коллекций и специальных линий для аутлетов (те же модели, но с другими нитками и некоторыми нюансами) от известных торговых марок. Степень винтажности товара — очень разная. В том числе есть и модели 2020 года. Немало моделей — в единственном экземпляре, размерный ряд присутствует далеко не везде. В аутлете представлены бренды, которых пока не было в Балтии — Missoni Home, Design Gems, Best Brands, Stefanel, Napapijri, Hiatus, Pako Lorente.

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Повар Лаурис Алексеевс и чета Затлерсов на открытии.

Как объяснил Дозорцев, главное условие девелоперов: цены должны быть минимум на 30% дешевле тех, что в торговых сетях. Например, ассортимент магазина часов составят собранные по Европе "экспонаты" с витрин и стендов — они будут продаваться на 60% дешевле стартовой цены.

На сегодня открыто 60% от запланированного числа магазинов. Некоторым пришлось притормозить со стартом из-за закрытых границ. Например, франшиза пирожков с наполнением от сладкого до соленого ждет специального человека из Дубая, который всех научит работать. А он пока в изоляции. То же — с магазином US Polo — российские арендаторы приехать не смогли. Зато мощно развернулся один из главных партнеров аутлета — литовская Apranga, которая тут называется Autlets A. Их мультибрендовый магазин занимает аж 600 кв. метров.

Foto: DELFI

В чем разница между аутлетом и торговым центром? И боится ли первый конкуренции второго? "В торговых центрах обычно есть Rimi или Maxima. Там подавляющее большинство покупателей идут за едой, а по дороге покупают условные носки, — объясняет Дозорцев. — Им надо, чтобы пришло пять-семь млн покупателей в год, а нам достаточно полутора миллионов, чтобы хорошо себя чувствовать. К нам идут за одеждой, чтобы сэкономить деньги. Средний чек в аутлете — в 5-10 раз больше, чем в супермаркете. Посетитель почти гарантировано превращается в покупателя. Нам важно, чтобы те, кто могут потратить 200, 1 000 евро в год на одежду приезжали сюда 5-6 раз в год".

Уверенности девелоперам добавляет статистика: если розничная торговля в мире стагнирует уже пять лет, то обороты аутлетов выросли на 50%. Кроме магазинов, в торговом центре есть детская площадка на 600 кв. метров, алкогольный сток Spirits & Wine, банкетный зал на 250 человек, рестораны и кафе. В планах — открытие спортбара.

В центре квартала находится большая площадь со сценой и скамейками, где каждую неделю обещают новые мероприятия. Одним из них будет ежегодный фестиваль бургеров. Первый "Бургер-баттл" 23–24 августа проведут два конкурирующих шеф-повара — совладелец ресторана 36 line Лаурис Алексеев и владелец сети ресторанов Resto-Rātors Виктор Равдиве. Посетители и жюри будут дегустировать бургеры с закрытыми глазами и решать, что вкуснее.

Девелопер недавно закрывшегося гастропавильона на Центральном рынке Виктор Равдиве намерен довести фестиваль до масштабов немецкого "Октоберфеста". С привлечением гостей из США и Великобритании, стран Балтии и Польши.

Квартал расположен на улице Яуна, 12, в Пиньки — это полчаса на машине до центра Риги, 10 минут до центра Юрмалы и 15 минут до аэропорта. Добраться можно и на общественном транспорте (4-й автобус и шаттл с остановки на Аспазияс — за 3 евро), но в первую очередь все рассчитано на покупателей с машинами: например, огромная парковка на 750 мест.

Территория Via Jurmala Outlet Village составляет 13 500 кв.м. На ней находятся 70 магазинов одежды, обуви и аксессуаров, представляющих более сотни брендов по более низким, чем в рознице ценам. В числе представленных брендов: Guess, Puma, Tommy Hilfiger, Ecco, Stefanel, Ermenegildo Zegna, Levi's, Mustang, Lee Wrangler, NS King, Sizeer, Croks, Billionaire, Burberry, Brunello Cucinelli, Pako Lorente, Napapijri и др. На территории городка открыты рестораны, кафе и детская площадка площадью 600 кв.м.

Совладельцы компании Outletico — фирма Esterkin Family Investments (64,5% долей капитала), один из акционеров Rietumu banka, Андрей Дозорцев (28,75%), Lehmann Investment Corporation (2%), Freims (2%), Юлия Михайленко (1,25%) и еще три человека.