Практика ухода торговцев из "зеленого" в "красный" режим: как магазины сокращают площади

Министерство экономики не поддерживает практику возможного перехода торговцев из "зеленого" в "красный" режим работы путем сужения площадей магазинов. То есть, некоторые торговцы, которые ранее работали только для вакцинированных и переболевших клиентов с сертификатом Covid-19, теперь пытаются стать доступными для всех жителей, включая непривитых.

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Минэкономики призывает торговцев осознавать серьезность ситуации и больше заботиться о своих сотрудниках, продавцах и клиентах.

Сейчас госрегулирование предусматривает, что торговец должен предоставить на одного посетителя торговой точки не менее 25 квадратных метров общественной площади. Такой общественной площадью, по мнению Минэкономики, является торговый зал, в котором организован торговый процессс, и обслуживаются посетители, вне зависимости от расположения торгового оборудования и полок.

Вспомогательные помещения, склады, административные помещения и другие помещения в торговой точке, где не находятся посетители и не оказываются торговые услуги, к общественным площадям не причисляются. Соответственно, Минэкономики считает, что максимально допустимое число посетителей, которым одновременно можно находиться в одном торговым месте, устанавливается в зависимости от общей площади торгового зала, а размещение торгового оборудования и полок носит второстепенное значение. То есть, если торговый зал перегородили временной полкой, его площадь не уменьшилась.

Однако ряд магазинов используют такую уловку, чтобы перейти из "зеленого" в "красный" режим работы. Ранее Служба новостей ReTV установила, что магазины сужали свободное пространство стеллажами, что уменьшило площадь.