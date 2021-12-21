Правительство утвердило программу грантов на покупку электромобилей

Кабинет Министров рассмотрел положение открытого конкурса заявок на проекты, разработанное Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM). В том числе, критерии оценки, процесс подачи, рассмотрения и утверждения финансирования поддержки электромобилей и гибридных автомобилей с внешней оплатой с целью содействия сокращению выбросов парниковых газов.
Программа поддержки VARAM включает ряд условий, позволяющих сделать покупку таких транспортных средств доступной для максимально широкого круга людей, чтобы электромобили и гибридные автомобили с внешней подзарядкой могли приобретаться людьми, которые регулярно используют автомобили для работы или в личных целях.
Общий объем финансирования, доступного в рамках программы поддержки, составляет 10 000 000 евро. Объем финансирования новых электромобилей установлен в размере 4500 евро, подержанных электромобилей и новых гибридных автомобилей с внешней подзарядкой — 2250 евро. При этом будет доступна дополнительная поддержка в размере 1000 евро для списания существующего транспортного средства с передачей его перерабатывающей компании в соответствии с Законом об утилизации транспортных средств, а также дополнительная скидка или другие решения по стимулированию, предлагаемые автодилером.
Согласно информации, доступной VARAM, по крайней мере, две новые модели небольших электромобилей с базовой стоимостью до 25000 евро и по крайней мере 15 различных моделей малых, средних, внедорожных и тяжелых грузовиков с базовой стоимостью до до 40 000 евро сейчас доступны на рынке.
Принимая во внимание объем доступного финансирования, VARAM прогнозирует, что общее количество приобретенных электромобилей и гибридных автомобилей с внешней оплатой может достигнуть 3800, в результате чего сокращение выбросов парниковых газов с помощью транспортных средств, выставленных на торги, составит около 9800 тCO2 в год или 49 000 тCO2 за период мониторинга (5 лет).
В течение 10 рабочих дней после вступления в силу настоящих правил SIA Vides investīciju fond" объявит конкурс проекта, разместив объявление в официальном издании Latvijas Vēstnesis и на домашней странице Экологического инвестиционного фонда. В течение месяца заявки на проекты будут приниматься от коммерсантов (автосалонов), зарегистрированных в Государственном реестре транспортных средств и их водителей, созданном при Дирекции безопасности дорожного движения. После оценки проектных заявок и заключения соглашения о реализации проекта автодилер сможет предложить населению приобрести электромобили и гибридные автомобили с внешней подзарядкой при планируемой государственной поддержке.