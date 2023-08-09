Прибыль Rīgas satiksme в первом полугодии уменьшилась в 15 раз

Оборот SIA Rīgas satiksme в первом полугодии текущего года составил 88,717 млн евро, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, однако прибыль предприятия снизилась в 15,9 раза и составила 123 341 евро, следует из опубликованной компанией информации.

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Доходы от пассажирских перевозок в первом полугодии 2023 года по сравнению с первым полугодием 2022 года выросли на 12,5% до 17,4 млн евро, а доходы от парковки увеличились на 10,2% до 6,5 млн евро.

Финансирование услуг общественного транспорта со стороны государства в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 57,6% до 5,2 млн евро, а финансирование из городского бюджета выросло на 5,9% до 59,5 млн евро.

Эксплуатационные расходы увеличились на 5,5%, или на 4,3 млн евро, до 82,1 млн евро, в том числе расходы на оплату труда выросли на 15%, а расходы на амортизацию - на 8,5%.

В первом полугодии 2022 года оборот предприятия составил 80,994 млн евро, а прибыль - 1,961 млн евро.

В 2022 году оборот Rīgas satiksme составил 168,703 млн евро, что на 4,7% больше, чем в 2021 году, однако прибыль компании снизилась на 58,9% и составила 1,25 млн евро.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на улицах города. Компания полностью принадлежит Рижской думе. Rīgas satiksme владеет долями в SIA Rīgas karte (51%) и SIA Rīgas acs (100%).