Производители напитков: продукты в депозитной упаковке появятся в течение двух месяцев

Производители напитков планируют ввести маркировку для депозитной системы в течение ближайших двух месяцев. Об этом агентству LETA сообщили опрошенные представители отрасли.

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Напитки Latvijas Balzams, промаркированные знаком депозита, появятся в магазинах уже в феврале и марте, полный переход на упаковки с депозитной маркировкой компания планирует 1 апреля. Об этом агентству LETA рассказал председатель правления предприятия Интарс Гейданс. Он отметил, что точную дату сложно предсказать, ведь торговцы заинтересованы в том, чтобы сначала распродать упаковку без маркировки.

В компании приветствуют введение депозитной системы и ожидают, когда в тароматы можно будет сдать более широкий ассортимент упаковок, сообщил Гейданс.

В компании Ilgezeem, которая производит напитки бренда Iļģuciems, также рассказали, что работают над переходом на депозитные упаковки. "Для самых востребованных продуктов систему планируем ввести уже к концу марта, для остальных — чуть позже", — рассказала представительница компании Лаума Граузиня. Она предупредила, что упаковку от напитков, которые доступны в магазинах сейчас, сдавать нельзя.

В Aldaris рассказали, что большую часть работ завершили еще до введения системы депозита 1 февраля, и уже сейчас не промаркированная упаковка осталась меньше, чем у 10% напитков. Продукты с наибольшим объемом продаж уже доступны в новой упаковке, а к середине февраля в новых упаковках будет продаваться абсолютное большинство продукции компании, говорит представитель Aldaris Томс Курситис.

Уже сообщалось, что 1 февраля в Латвии начала работу система депозитной упаковки. Постепенно в магазинах появляются продукты, промаркированные латвийским знаком депозита — напитки в стеклянных, пластмассовых и металлических упаковках. При покупке за них будет взиматься депозит — дополнительная плата в размере 0,10 центов за упаковку. Эти деньги можно будет вернуть, сдав пустую упаковку в один из пунктов приема.