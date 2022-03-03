Против турпоператора TUI Group введены санкции ЕС; путешествия будут отменены

В Центре защиты прав потребителей имеется информация о том, что в отношении реального бенефициара туроператора SIA TT Baltics (более известного как представитель TUI Group в странах Балтии) введены санкции Евросоюза.

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Путешественников просят принять во внимание, что в результате примененных санкций туроператор должен отменить запланированные поездки до тех пор, пока не будет найдено решение. Туроператор обязан заранее информировать путешественников об отмене поездки. В свою очередь туроператор обязан возвратить путешествующих потребителей в соответствии с заключенными договорами. В случае вопросов и неясностей, пожалуйста, свяжитесь с SIA TT Baltics, указывает Центр защиты прав потребителей.

Принимая во внимание санкции, примененные к SIA TT Baltics, предложение и продажа новых услуг должны быть немедленно прекращены.

Центр защиты прав потребителей в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами предпримет все необходимые действия и будет следить за успешным возвращением путешественников из поездой, а также за тем, чтобы клиентам были возвращены деньги за несостоявшиеся путешествия. Учитывая сложную ситуацию, центр призывает путешественников проявить терпение в отношении возмещения средств.

В то же время Центр защиты прав потребителей предлагает другим поставщикам туристических услуг ознакомиться с санкциями, применяемыми ЕС, и оценить их возможное влияние на деятельность поставщиков туристических услуг.

Дополнительная информация доступна здесь: https://www.fktk.lv/klientu-aizsardziba/finansu-noziegumu-noversana/sankcijas-pret-krieviju-un-baltkrieviju/