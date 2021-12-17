Rail Baltic: в феврале закроют входы в туннели A и B Рижского железнодорожного вокзала со стороны Центрального рынка

В конце февраля следующего года со стороны Центрального рынка будет закрыто движение пешеходов через туннели A и B Рижского центрального железнодорожного вокзала, сообщил управляющий взаимодействием сторон строительного товарищества BeReRix Андис Линде.

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Пешеходное движение будет закрыто между 5-м и 6-м железнодорожными путями. Поэтому, чтобы подойти к поездам со стороны Центрального рынка, пешеходам придется пройти по улице Гоголя или Дзирнаву. Линде сообщил, что путь в итоге станет длиннее примерно на 50-100 метров.

Линде сказал, что на южной стороне начнется снос конструкций обоих туннелей. Строители обещают, что пешеходное движение не будет ограничено очень долго.

Туннель B, в котором 2 декабря провалилась шахта над служебными помещениями кафе, по-прежнему закрыт для пешеходного движения. Линде сообщил, что компания BeReRix уже подала в Строительную информационную систему всю необходимую документацию и ожидает решения ответственных учреждений по разрешению эксплуатации туннеля.

Линде прогнозирует, что открытие туннеля B произойдет не позднее начала января. Затем туннель будет доступен для движения пешеходов в течение двух месяцев.

"Несущие конструкции и перекрытия туннелей станции надежны, не повреждены и не опасны. В результате аварии были повреждены только металлические кровельные листы над провалившейся шахтой", — подчеркнул Линде.

Ингрида Сипола, директор по аренде SIA Linstow — компании, управляющей торговым центром Origo — сообщила, что все арендаторы помещений в туннелях станций А и B проинформированы вовремя о предстоящем.

Сипола сказала, что некоторым арендаторам Linstow предлагает другие помещения, а с теми, для которых продолжение коммерческой деятельности в туннелях вокзала не было существенным, договоры расторгнуты. Сипола подчеркнула, что предстоящие изменения не вызвали проблем с арендаторами.

В полное товарищество BeReRix объединились бельгийская строительная компания Besix Group, латвийская строительная компания Rere būve и итальянская строительная компания Rizzani de Eccher с целью реализации значительной части проекта "Rail Baltica" — проектирования и реконструкции комплекса Рижского центрального железнодорожного вокзала, проектирования и строительства железнодорожного моста через Даугаву с колеей европейского стандарта, железнодорожной насыпи и прилегающей инфраструктуры.

Как уже сообщалось, проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейского стандарта от Таллина до литовско-польской границы, которая свяжет страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию с колеей шириной 1435 мм протяженностью 870 километров, которая позволит поездам двигаться со скоростью до 240 километров в час.

Ожидается, что стоимость Rail Baltica составит 5,8 млрд евро, включая ветку, которую решили построить между Каунасом и Вильнюсом. Часть затрат будет покрываться за счет средств ЕС. Планируется, что движение по железнодорожной линии Rail Baltica начнется в 2026 году.