Rīgas ūdens снизит тарифы на время кризиса

Предприятие Rīgas ūdens на три месяца снизит тарифы на 7%, сообщает LETA.

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Тариф за водоснабжение снизится до 0,79 евро за кубометр вместо 0,85 евро за кубометр, а тариф за использование канализации — до 0,69 евро за кубометр вместо 0,74 евро за кубометр.

Снижение тарифов еще должна утвердить Комиссия по регулированию общественных услуг. Если она их утвердит, изменения вступят в силу 1 мая.

Предприятие за последний месяц получило множество заявлений с просьбой продлить срок оплаты, не начислять пеню и применить скидку.

Как сообщалось, в марте Rīgas siltums пообещал во время чрезвычайной ситуации не начислять пеню и никому не отключать отопление до конца отопительного сезона. Rīgas namu pārvaldnieks тоже не будет начислять проценты за просроченные платежи и не наказывать должников.