Рижская дума хочет объединить в одно предприятие Rīgas nami, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas Centrāltirgus и Rīgas serviss

Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы в четверг, 9 ноября, рассмотрит вопрос о слиянии в одну компанию четырех муниципальных предприятий — SIA Rīgas nami, SIA Rīgas pilsētbūvnieks, SIA Rīgas Centrāltirgus и SIA Rīgas serviss.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как указано в информации, доступной депутатам Рижской думы, это предложение разработало SIA ZAB PricewaterhouseCoopers Legal в сотрудничестве с финансовыми консультантами SIA PricewaterhouseCoopers.

Предполагается, что SIA Rīgas pilsētbūvnieks, SIA Rīgas Centrāltirgus и SIA Rīgas serviss присоединят к SIA Rīgas nami, создав большое предприятие Rīgas nekustamie īpašumi.

Указывается, что слияние будет направлено на централизацию управления недвижимостью и повышение эффективности существующих компаний, а также на усиление корпоративного управления и административного потенциала.

Планируется, что реорганизация приведет к созданию более эффективной и опытной управленческой команде, уменьшит количество ошибок и недостатков в управлении. Также планируется добиться более эффективного использования кадров, оборудования, площадей и других ресурсов, а также увеличить объем функций, передаваемых частному сектору.

Рижской думе предлагаются различные корпоративные стратегии, указывается, что полное слияние потребует времени.

В качестве одного из преимуществ слияний указывается возможность привлечения руководителей высокого ранга. Сейчас оплата труда менеджеров

не позволяет привлекать специалистов высокого уровня, которые могли бы дать стратегическое видение развития всей муниципальной собственности.

Также отмечается, что у каждого из четырех предприятий есть свои задачи и стратегии их достижения, но в то же и задачи и механизмы их достижения дублируются и реализуются без взаимного согласования.

Например, в штате трех предприятий есть уборщицы и дворники, а четвертая компания пользуется услугами аутсорсинга. Две компании в настоящее время имеют значительные объемы неиспользуемых активов, но каждая планирует и развивает эти активы независимо, не рассматривая возможность совместного использования.

В предложении говорится, что на первом этапе в результате объединения произойдет экономия на человеческом ресурсе до 5 штатных единиц, на втором и третьем — до 28 штатных единиц.

На первом этапе слияния предусматривается сэкономить 108 тысяч евро, на втором и третьем — 604 800 евро.

Как свидетельствует информация Firmas.lv, основной капитал SIA Rīgas nami превышает 110 млн евро. В прошлом году оборот предприятия составил 3,6 млн евро, убытки превысили 300 тысяч евро.

Основной капитал SIA Rīgas pilsētbūvnieks — более 42 млн евро, оборот в прошлом году составил 13,3 млн евро, прибыль — превысила 188 тысяч евро.

Основной капитал SIA Rīgas centrāltirgus — 15,2 млн евро. Предприятие работало в прошлом году с оборотом в 6,4 млн евро, убытки превысили 254 тысячи евро.

Основной капитал SIA Rīgas serviss — 58 928 тысяч евро. В прошлом году оборот предприятия составил 4,6 млн евро, прибыль — 62 167 евро.