Рижская дума планирует снизить туристическую пошлину

Рижская дума планирует снизить пошлину за прием отдыхающих и туристов, свидетельствуют поправки к обязательным правилам, включенные в повестку дня заседания комитета по финансам и административным делам Рижской думы 14 сентября.

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В настоящее время гостиницы и друге места размещения туристов должны платить пошлину в размере 1 евро плюс налог на добавленную стоимость (НДС) с человека.

Чтобы уменьшить бремя для предприятий, пошлину планируется снизить до 0,89 евро, а вместе с НДС в размере 0,11 евро она составит 1 евро с человека.

Туристическая пошлина в Риге была введена с 1 января этого года. Места размещения туристов должны платить сбор в размере 1 евро за каждый день пребывания гостя, но не более десяти евро в случае более длительного пребывания.