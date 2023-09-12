Рижская дума планирует снизить туристическую пошлину
Foto: LETA

Рижская дума планирует снизить пошлину за прием отдыхающих и туристов, свидетельствуют поправки к обязательным правилам, включенные в повестку дня заседания комитета по финансам и административным делам Рижской думы 14 сентября.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В настоящее время гостиницы и друге места размещения туристов должны платить пошлину в размере 1 евро плюс налог на добавленную стоимость (НДС) с человека.

Чтобы уменьшить бремя для предприятий, пошлину планируется снизить до 0,89 евро, а вместе с НДС в размере 0,11 евро она составит 1 евро с человека.

Туристическая пошлина в Риге была введена с 1 января этого года. Места размещения туристов должны платить сбор в размере 1 евро за каждый день пребывания гостя, но не более десяти евро в случае более длительного пребывания.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Padomi, kā atvieglot dzīvi, ietaupīt naudu un ēst veselīgi
Nav tāda 'mēs nevaram' tāpēc, ka esam latvieši. Saruna ar Ivaru Beitānu
Garšas, mode, skaistums un popkultūra: kāda ir īstā Koreja?
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Kā visefektīvāk pilsētā tīrīt ielas un nodrošināt izcilu gaisa kvalitāti?