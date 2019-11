Рижские клипы для туристов оказались лучшими в мире

Серия короткометражных фильмов "Рига глазами рижанина" ("Insider's guide to Riga") завоевала в столице Австрии Вене высочайшее признание - награду за лучший в мире туристический фильм GRAND PRIX CIFFT 2019, которую вручает Международный комитет фестивалей туристических фильмов, сообщает Live Rīga.

Главные герои цикла "Рига глазами рижанина" - пять колоритных персонажей. Это культурный таксист - большой поклонник Вагнера, современный пастор, который читает проповеди в винном баре и взбирается на башни, немного сумасшедший женский блогер, скачущий по Риге верхом на лошади, строгая учительница физики, которая после работы "учит", как отдыхать в клубах, а также свободомыслящий пожилой джентльмен, который

любит посещать открытия галерей, и каждый из них знакомит со своей Ригой. Теперь цикл пополнили еще две серии - с всемирно известным боксером Майрисом Бриедисом в главной роли и видео Runner's guide to Riga, посвященное одному из самых крупных спортивных мероприятий латвийской столицы - Рижскому марафону.

Титул лучшего в мире туристического фильма года определяется на основе полученных в течение года мест и, соответственно, количества очков на каждом из фестивалей The International Committee of Tourism film Festivals (CIFFT). В целом серия короткометражных фильмов "Insider's guide to Riga" в этом году завоевала награды на 10 фестивалях комитета,

в том числе четыре Grand Prix, четыре золотые награды, две серебряные и одну бронзовую.