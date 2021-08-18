Рижский завод Rīgas piena kombināts сливал неочищенные сточные воды в Даугаву (+ комментарий предприятия)

Государственная служба среды (ГСС) на рижском молочном предприятии Rīgas piena kombināts обнаружила нелегальное подключение слива неочищенных сточных вод к ливневой канализации. Об этом представители ГСС рассказали на пресс-конференции в среду, 18 августа.

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Поначалу неочищенные сточные воды были обнаружены в одном из каналов Даугавы - Биекенгрависе, разделяющем Пардаугаву и Луцавсалу. Открыв несколько канализационных колодцев, специалисты выяснили, что сточные воды попадают в ливневку с производства Rīgas piena kombināts, которое находится в Катлакалнсе у съезда с Южного моста.

На предприятии был построен специальный отвод, чтобы вода, которую использовали для очистки оборудования и других целей, попадала в ливневую канализацию. Сейчас эта труба перекрыта.

Информацию о сливе сточных вод ГСС передала в Госполицию. Глава службы Элита Баклане-Ансберга пояснила, что ведомству не хватает полномочий для дальнейшего расследования этого случая.

По информации ГСС, неочищенные сточные воды с Rīgas piena kombināts поступали в реку в течение продолжительного времени.

В 2020 году оборот Rīgas piena kombināts составил 107,5 млн евро, прибыль - 174 тыс. евро. Предприятие входит в холдинг Food Union. По данным Crediweb.lv, бенефициарами Rīgas piena kombināts являются бизнесмены: Андрей Бесхмельницкий, Аскар Алшинбаев, Евгений Фелд.

Представители Rīgas piena kombināts направили порталу Delfi свой комментарий по поводу данной ситуации.

6 июля этого года инспекторы ГСС вместе со специалистами из Rīgas piena kombināts, принадлежащего ведущей в Латвии группе молокоперерабатывающих предприятий Food Union, осмотрели колодцы сточных вод, так как возникло подозрение, что неочищенные хозяйственные сточные воды могли попасть в близлежащую ливневую канализацию. Благодаря совместной работе специалистов обеих организаций выяснилось, что на территории предприятия есть переливная труба, о которой оно ранее не знало, так как труба не была отмечена ни в одной из схем, унаследованных из 1990-х годов. В то же время обнаружилось, что имела место аварийная ситуация в системе сточных вод самого предприятия - при повышении уровня жидкости в системе она переливалась в неизвестную трубу.

Обнаружив это, Rīgas piena kombināts немедленно устранил эту ситуацию, о чем 20 июля сообщил ГСС. Предприятие произвело откачку в системe ливневой канализации и полностью ликвидировало обнаруженную переливную трубу. В профилактических целях предприятие осмотрело все канализационные системы Rīgas piena kombināts и пришло к выводу, что на его территории нет других неизвестных отводов сточных вод.

Поэтому Rīgas piena kombināts выражает недоумение и неприятно удивлено распространенными во вторник (18.08.2021.) сообщением ГСС для СМИ, но не для самой компании. До сих пор предприятие в связи с аварийной ситуацией сотрудничало и предоставляло ГСС всю необходимую информацию, а также полностью устранило обнаруженную и ранее неизвестную трубу, но до сих пор не получило ответа от ГСС, который объяснял бы сегодняшние публичные заявления.

Также важно отметить, что Rīgas piena kombināts постоянно инвестирует в дружественные для окружающей среды производственные и инфраструктурные решения. Вот несколько примеров из последних лет. Центр передового опыта в производстве свежих молочных продуктов имеет новую PET-линию, на которой в полностью перерабатываемой упаковке производятся различные питьевые йогурты, популярные среди латвийских потребителей. Все более "зеленым" становится и автопарк предприятия - многие грузовые автомашины оснащены морозильными камерами с двойной температурой, что позволяет сократить как пробег, так и выбросы CO2. Предприятие начинает использовать и электромобили. Только что внедрены экологически чистые соломинки для любимых сортов детского молока. Предприятие планирует и в дальнейшем много делать в области окружающей среды, поэтому в ближайшие годы инвестирует еще 2 миллиона евро во внутреннюю инфраструктуру.