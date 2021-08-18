Рижский завод Rīgas piena kombināts сливал неочищенные сточные воды в Даугаву

Государственная служба среды (ГСС) на рижском молочном предприятии Rīgas piena kombināts обнаружила нелегальное подключение слива неочищенных сточных вод к ливневой канализации. Об этом представители ГСС рассказали на пресс-конференции в среду, 18 августа.

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Поначалу неочищенные сточные воды были обнаружены в одном из каналов Даугавы - Биекенгрависе, разделяющем Пардаугаву и Луцавсалу. Открыв несколько канализационных колодцев, специалисты выяснили, что сточные воды попадают в ливневку с производства Rīgas piena kombināts, которое находится в Катлакалнсе у съезда с Южного моста.

На предприятии был построен специальный отвод, чтобы вода, которую использовали для очистки оборудования и других целей, попадала в ливневую канализацию. Сейчас эта труба перекрыта.

Информацию о сливе сточных вод ГСС передала в Госполицию. Глава службы Элита Баклане-Ансберга пояснила, что ведомству не хватает полномочий для дальнейшего расследования этого случая.

По информации ГСС, неочищенные сточные воды с Rīgas piena kombināts поступали в реку в течение продолжительного времени.

В 2020 году оборот Rīgas piena kombināts составил 107,5 млн евро, прибыль - 174 тыс. евро. Предприятие входит в холдинг Food Union. По данным Crediweb.lv, бенефициарами Rīgas piena kombināts являются бизнесмены: Андрей Бесхмельницкий, Аскар Алшинбаев, Евгений Фелд.