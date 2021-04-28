Ryanair создает базу в Рижском аэропорту: появится много новых прямых маршрутов

Ирландская бюджетная компания Ryanair инвестирует 200 млн долларов (165,65 млн евро) в создание в Рижском аэропорту базы для двух самолетов, сообщили представители авиакомпании.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Благодаря этому Ryanair сможет открыть из Риги множество новых прямых маршрутов.

В Риге будут базироваться два самолета авиаперевозчика. Из международного аэропорта "Рига" они будут выполнять 95 полетов в неделю по 30 маршрутам, включая 16 новых маршрутов, которые с октября 2021 года соединят Ригу со многими новыми направлениями.

С октября Ryanair начнет выполнять из Риги рейсы по следующим новым маршрутам: пять рейсов в неделю - в Варшаву (Польша), четыре рейса в неделю - в Сандефьорд (Норвегия), три рейса в неделю - в Орхус (Дания), Будапешт (Венгрия), Гетеборг (Швеция), Рим (Италия), два рейса в неделю - в Бристоль (Великобритания), Краков (Польша), Киев и Львов (Украина), Малагу (Испания), Мемминген (Германия), Палермо (Италия), Париж (Франция), Франкфурт (Германия) и Венецию (Италия).

На новой базе будет создано 60 новых рабочих мест.

В 2020 году на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса аэропорт "Рига" обслужил 2 млн пассажиров, что на 74,2% меньше по сравнению с предыдущим годом. 57% пассажиров аэропорта летели самолетами латвийской авиакомпании airBaltic, 16% - Ryanair, 9% - Wizz Air.