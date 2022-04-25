С мая в Резекне тариф на теплоэнергию повышается в четыре раза — почти до 200 евро за мвт-час

С 1 мая в Резекне плата за теплоэнергию составит почти 200 евро за мегаватт-час (MWh) без налога на добавленную стоимость (НДС), сообщила Комиссия по регулированию общественных услуг.

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С 1 мая по 31 декабря установленный для Rēzeknes siltumtīkli тариф на поставку теплоэнергии будет составлять 198,13 евро за мвт-час, что в 4,6 раз больше, чем нынешний тариф в 42,8 евро за мвт-час.

В указанный период времени тариф на производство теплоэнергии будет 159,91 евро за мвт-час, тариф на управление и перераспределение теплоэнергии — 37,67 евро за мвт-час, тариф на торговлю теплоэнергией — 0,52 евро за мвт-час, а компонента акцизного налога на природный газ — 0,03 евро за мвт-час.

С 1 января 2023 года тариф станет немного меньше — 195,88 евро за мвт-час.

Резекненская городская дума ранее пояснила агентству LETA, что в апреле у Rēzeknes siltumtīkli закончился договор с АО Latvijas gāze о поставке природного газа, который был заключен "на выгодных для города условиях".

Согласно информации, предоставленной самоуправлением, это позволяло городу сохранять низкий тариф на отопление в этом отопительном сезоне, в то время как в других городах Латвии тарифы значительно выросли.

В ходе новой закупки в апреле компания приобрела природный газ для города по цене 109 евро за мвт-час, что в десять раз дороже, чем раньше.

Предприятие Rēzeknes siltumtīkli зарегистрировано в 1994 году, а его уставной капитал составляет 5,45 млн евро, сообщает Firmas.lv. В 2021 году оборот компании составил 8,344 миллиона евро, а убытки — 967 240 евро. Rēzeknes siltumtīkli принадлежит Резекненской городской думе.