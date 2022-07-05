С ноября airBaltic запускает рейсы из Риги на Гран-Канарию
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Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что с 1 ноября начнет полеты по новому маршруту из Риги на Гран-Канарию (Испания, Канарские острова), сообщили порталу Delfi в пресс-службе авиакомпании.

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Гран-Канария — второй пункт назначения на Канарских островах, куда будут летать самолеты airBaltic.

Полеты будут осуществляться дважды в неделю.

Полеты по маршрутам Рига-Гран-Канария будут выполняться на самолетах Airbus A220-300. Время перелета составит 6 часов 40 минут.

С ноября airBaltic запускает рейсы из Риги на Гран-Канарию
Foto: Publcitātes foto
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