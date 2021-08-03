С осени меняется формула льгот на электричество для многодетных и других нуждающихся в поддержке

В редакцию обратилась мать многодетного семейства - она пыталась оформить в Latvenergo традиционную поддержку в оплате на электричество, но ей отказали, сославшись на то, что в следующем году программа льгот работать не будет. Портал Delfi обратился за разъяснениями к коммуникационному директору Elektrum Андрису Сикснису. Оказалось, что с осени формулы поддержки чувствительных групп населения кардинально меняются.

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С момента открытия рынка электроэнергии и утрачивания монополии Elektrum компания традиционно оказывает поддержку многодетным семьям в оплате электричества. Это давало возможность каждый месяц оплачивать первые 300 потребленных киловатт-часов, услуги системы распределения, компоненты обязательной закупки и мощности по более низкой цене. Цена электроэнергии с примененной льготой составляла 0,03758 EUR/кВт∙ч (без НДС).

Как рассказал порталу Delfi Андрис Сикснис, нынешняя программа поддержки защищенных пользователей действует до конца августа. Она также предусматривает возможность оплачивать электроэнергию и системные услуги по более низкой цене для других групп защищенных пользователей - семей, семей с детьми-инвалидами, инвалидам 1-й группы, малообеспеченным и нуждающимся.

С 1 сентября вступят в силу новые правила Кабинета министров о поддержке этой группы пользователей. Меняется как ее объем, так и порядок предоставления. Многодетные семьи смогут получать 10 евро в месяц, другие группы – по 5 евро. Поддержку может накапливаться в течение календарного года, а также суммироваться, если ее получатель относится сразу к нескольким группам защищенных пользователей.

Изменится и процедура предоставления поддержки - право домохозяйства на включение в группу защищенных пользователей будет определяться автоматически путем сравнения информации в государственных регистрах данных. Управление процессом будет осуществлять Государственное бюро по контролю за строительством (BVKB). Поддержка будет доступна клиентам любого торговца электроэнергией, который будет ежемесячно получать от BVKB информацию о клиентах, нуждающихся в ​​поддержке, и необходимом для них объеме.

С 1 сентября Elektrum больше не будет координировать этот процесс, но, как и любой торговец электроэнергией, будет участвовать в госпрограмме.

За последние месяцы поддержку защищенных пользователей получали около 75 тысяч домохозяйств, из которых около 23 тысяч - многодетные семьи.

С начала августа фиксированная цена АО Latvenergo торговой марки Elektrum в тарифном плане Elektrum ekonomiskais выросла на 42,9% - до 0,09595 евро за киловатт-час (KWh).