Сейм рассмотрит общественную инициативу об увеличении размера парковочных мест

В среду, 8 февраля Комиссия по мандатам, этике и запросам Сейма рассмотрит общественную инициативу об увеличении размера парковочных мест, которая собрала более 10 000 подписей на портале Manabalss.lv.

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"Мы надеемся, что законодатели ответственно рассмотрят нашу инициативу и передадут ее ответственным институциям, чтобы, наконец, упорядочить вопрос с размерами парковок - это еще одна область безопасности дорожного движения, в которой мы отстаем от наших соседей", - объясняет председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашин.

В Латвии нормативные акты, принятые более 20 лет назад, определяют только рекомендуемый размер парковочного места, определяя, что его ширина должна быть не менее 2,5 метров. Между тем, в Эстонии расположение и ширина парковочных мест определяется стандартом городских улиц Эстонского Центра стандартов. Согласно этим стандартам, вступившим в силу весной 2016 года, рекомендуемая ширина парковочных мест составляет 2,7 метра в торговых центрах и 2,6 метра на других небольших парковках. Согласно старому стандарту, действовавшему с 2003 по 2016 год, рекомендуемая ширина парковки возле торгового центра составляла 2,6 метра.

В 2021 году в Эстонии было зарегистрировано в общей сложности 33 200 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 39% из которых составили ДТП на парковках. По оценкам эстонских страховщиков, в 2021 году было выплачено в общей сложности 14 млн евро за аварии на парковках. Средняя сумма выплаты за ДТП на парковке в 2021 году составила 1 078 евро. "В Латвии статистика аварий на парковках могла бы быть похожей, но, к сожалению, большинство аварий на парковках остаются незарегистрированными, потому что повреждения автомобилей незначительны, их не сразу замечают или водитель покидает место происшествия. Кроме того, аварии на парковках, кроме тех, что находятся возле супермаркетов, не классифицируются как аварии на парковке, а, например, как аварии на обочине улицы", - говорит Абашин.

"Уже многие годы мы призываем ответственные институции пересмотреть законодательство в соответствии с современными размерами автомобилей и интенсивностью движения, установив минимальную ширину парковочного места 2,60 м и длину 5 м на один легковой автомобиль. До сих пор наши аргументы не были услышаны, поэтому в прошлом году мы опубликовали наше предложение на портале общественных инициатив Manabalss.lv, которое в конце декабря набрало необходимое количество голосов для передачи на рассмотрение в Сейм. Мы надеемся, что на этот раз новоизбранные депутаты Сейма оценят серьезность проблемы и продвинут наши предложения по изменению законодательства", - резюмирует глава LTAB.