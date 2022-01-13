Семье Липманов, владеющих Grindeks, придется вернуть государству 1,9 миллионов евро

Вступил в силу приговор по иску SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor против акционеров АО Grindeks Кирова и Филиппа Липманов о компенсации убытков, нанесенных государственному специальному пенсионному бюджету.

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Рижский окружной суд взыскал с отца и сына Липманов более 1,9 млн евро, которые они должны вернуть в Государственную кассу.

Суд решил взыскать с Липманов в пользу Латвийского государства убытки в размере 1, 903 мле евро, а также судебные издержки в размере 31 732 евро и расходы, связанные с делопроизводством в размере 7133 евро.

Липманы подавали кассационную жалобу, но Департамент гражданских дел Верховного суда принял решение не инициировать кассационное судопроизоводство. В связи с этим приговор окружного суда остался в силе.

Как уже сообщалось, основанием дела стало заключение Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) о том, что с 27 октября 2010 года Липманы действовали согласованно и приобрели 50,02% акций Grindeks, но вопреки Закону о рынке финансовых инструментов не сделали обязательного предложения о выкупе акций Grindeks.

В связи с этим Липманы были оштрафованы, но 21 февраля 2017 года Кабинет Министров уполномочил Агентство приватизации (теперь Possessor) подать на них в суд от имени Латвийского государства, взыскав ущерб, нанесенныый государственному пенсионному бюджету. Убытки были нанесены из-за того, что не было сделано предложение о выкупе акций.

Possessor ранее утверждал, что у судебного решения в этом деле есть большое значение в обеспечении прецедентного права и содействии дальнейшему развитию ситуаций с предложениями об обязательном выкупе акций, а также в повышении осведомленности общественности и инвесторов об усилении защиты миноритарных акционеров.

Представители Possessor несколько раз встречались с Липманами и их представителями, прежде чем передать дело в суд для решения спора путем переговоров, но безуспешно. Possessor также заявил, что ценит вклад совета и правления Grindeks в развитие компании, но действия мажоритарных акционеров компании, не выполнивших требование сделать обязательное предложение о выкупе акций, не должны нарушать законные интересы зарегистрированных миноритарных акционеров, закрепленных в Законе о рынке финансовых инструментов.

В свою очередь, Киров Липман указал, что сначала в официальном письме сама КРФК заявляла, что его сын Филипп не является членом его семьи, а затем оштрафовала его за то, что он действовала так, как разрешила КРФК.

"Только в Латвии предпринимаются попытки наказать предпринимателей, которые опирались на то, что было написано в официальном письме из государственного учреждения, вместо того, чтобы призвать к ответственности государственных должностных лиц, которые продали акции принадлежащего государству Grindeks невероятно дешево, создав подозрения в том, что был "внушительный" подарок "своим", — сказал Липман.

По информации агентства LETA, в 2019 году КРФК вновь наложила на Липмана штраф в размере 131 250 евро за нарушение Закона о рынке финансовых инструментов и договорилась об обязательном предложении о выкупе акций. Это произошло, и сейчас Liplat Holding, принадлежащий Кирову, Анне и Филиппу Липман, владеет 96,78% капитала Grindeks. Киров Липман владеет 43,3% капитала SIA Liplat Holding, его жена Анна Липмане — 21,7%, а его сын Филипп Липман — 35%.