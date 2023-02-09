"Снимали деньги просто так". PTAC требует прекратить нечестную коммерческую практику

Центр защиты прав потребителей потребовал от предприятия SIA CDR (после реорганизации - SIA SMS Solutions) незамедлительно прекратить нечестную коммерческую практику в связи с утаиванием от клиентов мобильных операторов информации об услугах повышенной стоимости, сообщил PTAC.

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Коммерческая практика реализовалась путем рекламирования, предложения и продажи содержания повышенной платы и платных услуг абонирования, которые доступны на таких порталах как, например, lv.appliplay.com, lv.playbox.fun, lirtavieta.com, lv.gamistream.com, mobiefun.com/lv/wclive, totomobi.com. Оказание услуг на данных интернет-ресурсах обеспечивают партнеры по сотрудничеству предприятия, а само предприятие содержит и обеспечивает техническое решение, которое используется для заказа услуг и получения абонентской платы от потребителей.

Всего с 1 января 2022 года по 27 января 2023 года PTAC получил 30 жалоб от потребителей, а также провел по данному делу 108 консультаций.

Обобщив информацию от мобильных операторов, PTAC пришел к выводу, что в период с 1 января по 15 сентября 2022 года мобильные операторы зарегистрировали более 2000 жалоб, которые могут быть связаны с услугами по содержанию, предоставленными SIA CDR.

В большинстве случаев потребители не осознавали, что заключили договор об абонировании и то, что платная услуга подключена. Об этом они узнавали, когда приходил счет от мобильного оператора. В нескольких случаях потребители на протяжении длительного времени не осознавали, что подключены к услуге, которую никогда не использовали.

В свою очередь, часть потребителей указала, что не давала предприятию или его партнерам по сотрудничеству свой номер телефона, а также не отправляла PIN коды для заключения договора и не получала SMS для подключения услуги. Также было констатировано, что когда клиенты обращались к предприятию, сообщая, что не заказывали услугу, их претензии игнорировались, а плата не отменялась.

По оценкам PTAC предприятие намеренно вводило клиентов в заблуждение, используя манипулятивные методы, которые сложно заметить. Учитывая вышесказанное реализуемая коммерческая практика признана нечестной и ее необходимо прекратить.