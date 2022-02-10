Совет по конкуренции заключил с Rīgas siltums мировую о взыскании безнадежных долгов

Совет по конкуренции подписал мировое соглашение с АО Rīgas siltums, которое предусматривает, что предприятие прекратит практику требования долгов, считающихся безнадежными, в случае смерти или неплатежеспособности должника с домоуправляющих или иных владельцев квартир.

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Мировое соглашение предусматривает, что Rīgas siltums списывает долги и информирует об этом управляющих домами, которым поставляется теплоэнергия. Согласно договору, предприятие выплатит в госбюджет в виде штрафа 201 329,64 евро.

Проблема перекладывания бремени безнадежных долгов на управляющих жилыми домами, которые, в свою очередь, взыскивают долги с других собственников соседних квартир актуальна уже не первый год. 15 января 2014 года вступили в силу поправки к Закону об управлении жилыми домами, предусматривающие, что у поставщиков общественных услуг есть обязанность, исполняя условия договора, списывать безнадежные долги. Такие долги могут создаваться, например, в случае смерти должника, когда у покойного нет наследников или в результате реализации имущества, не имеющего наследников, не хватает средств на погашение долга или же в случае неплатежеспособности должника, когда решением суда завершается процесс неплатежеспособности и долги признаются безнадежными.

С учетом внесенных в закон поправок, в 2014 году предприятие Rīgas siltums приступило к списыванию безнадежных долгов. Однако были списаны только те долги, которые возникли после внесения изменений в закон, то есть после 15 января 2014 года. Компания, в свою очередь, отклонила просьбы домоуправляющих о списании безнадежных долгов, возникших до вступления в силу новых положений Закона об управлении жилыми домами. Предприятие сослалось на недочеты специального регулирования отрасли.

После того, как Совет по конкуренции возбудил дело против Rīgas siltums за злоупотребление доминирующим положением, предприятие сообщило, что изменило прежнюю практику, погасив безнадежные долги, возникшие до внесения поправок в закон.

Однако фактически были списаны только долги, которые сформировались исторически, но при этом неплатежеспособность или смерть должники все равно наступили после 15 января 2014 года. Несмотря на то, что компания несколько изменила практику, Совет по конкуренции пришел к выводу, что долги не списывались последовательно во всех случаях. То есть, во время расследования продолжалась прежняя практика.

С учетом доказательств, установленных по этому делу Советом по конкуренции, а также при наличии правового спора по историческим долгам, возникшим до 15 января 2014 года, а также обязательств Rīgas siltums по списанию безнадежных долгов, стороны договорились урегулировать спор. Административным соглашением предусмотрено, что предприятие будет списывать безнадежные долги, а также публиковать информацию о практике списания долгов на своем сайте и направлять их управляющим жилой недвижимостью, у которых, в свою очередь, есть возможность сообщить компании о безнадежных долгах, возникших до 15 января 2014 года. Согласно мировому соглашению, Rīgas siltums уплатит в государственный бюджет штраф в размере 201 329,64 евро.