Стакис: "Этот год станет прорывом!" Рига ведет переговоры с 15 инвесторами

Рига ведет переговоры с 15 инвесторами о возможной работе в столице. Об этом в среду в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.

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Он выразил уверенность, что этот год для Риги станет годом прорыва, так как свои плоды начала приносить работа созданного два года назад Рижского агентства инвестиций и туризма.

Стакис отметил, что первого крупного инвестора Риге уже удалось привлечь - свой офис открывает международная компания Roche Services & Solutions. Впрочем, где он будет находиться пока неизвестно - инвестор продолжает заниматься поиском подходящего места.

В этом случае инвестора удалось привлечь, потому что благодаря Рижскому университету им. Паула Страдиня в Риге есть хорошие образованные сотрудники, кроме того, в столице большое количество иностранных студентов.

В течение ближайших четырех-пяти лет Roche Services & Solutions планирует трудоустроить в Риге 200 высококвалифицированных специалистов, в том числе в таких сферах, как цифровой маркетинг, управление проектами, финансы и пр. В самой компании объясняют выбор месторасположения офиса тем, что имеется большой спрос на таланты в самых разных сферах.

Roche Services & Solutions является частью концерна Roche с главными офисами в Венгрии, Коста-рике и Малайзии. Услуги компании предложены в более, чем 150 странах. Рижский офис станет частью организации Roche Services & Solutions, которая работает в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки.