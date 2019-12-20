Страховщик назвал самые угоняемые в Латвии автомобили

За 11 месяцев 2019 года автоворы в Латвии чаще всего угоняли автомобили марок BMW, Volvo и Toyota, тогда как за семь лет в топе самых угоняемых авто лидируют Toyota, Audi, BMW, Volkswagen (VW) и Honda, свидетельствуют данные страховой компании BTA о выплаченных страховых возмещениях по полисам KASKO.

"За последние годы автоворы стали чаще угонять автомобили среднего класса, увеличивается количество угонов таких автомобилей и размер выплаченных возмещений. Общий годовой размер возмещений за семь лет существенно отличался: антирекорд был зафиксирован в 2017 году, когда сумма возмещений составила 726 тыс. евро, а самый небольшой объем возмещений пришелся на 2013 год, когда за угоны было выплачено 311 тыс. евро", - рассказал директор департамента страховых возмещений BTA Карлис Лиепиньш.

За 11 месяцев 2019 года самой большое возмещение было выплачено за угнанный Toyota Land Cruiser, размер возмещения составил 30 тыс. евро.

В топ-10 самых угоняемых за 11 месяцев нынешнего года вошли следующие марки автомобилей: BMW X5, Volvo XC60, Honda CRV, Toyota RAV4, Toyota Avensis, Toyota Yaris, VW Passat и Subaru Legacy.

В BTA отмечают, что согласно предыдущим исследованиям BMW X5, Volvo XC60, Honda CRV признаны автомобилями, сохраняющими самую высокую стоимость после пять лет эксплуатации, она остается на уровне 42% начальной цены.

Страховщик советует автовладельцам устанавливать на автомобили дополнительные охранные системы и производить маркировку деталей, потому что воровство деталей также увеличивается.