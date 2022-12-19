Страховщики меняют практику. Как теперь покрываются включенные в полис медуслуги?

После двух лет пандемии и откладывания проблем со здоровьем на потом, сейчас жители гораздо активнее посещают врачей, сдают анализы и проходят всевозможные обследования. В результате в этом году ведущее место среди других видов страхования заняло медицинское страхование. А темпы приобретения медицинских страховок резко выросли.

Однако на страховую политику повлиял рост цен на медицинские услуги, что вынудило страховщиков изменить практику покрытия цен на за полисы. Сейчас практически нет страховок, которые бы покрывали полученные медуслуги на 100%, зато в страховой корзине появляются новые услуги. Какие тенденции видят в сфере медстрахования профессионалы? Выгодно ли брать медстраховку? Чем работодатели могут заменить медицинский полис? Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашей сегодняшней статье.