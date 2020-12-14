Страны Балтии и Польша получили от Евросоюза 720 млн евро на "отключение" от России
Foto: Zane Bitere/LETA

Операторы энергопередающих систем стран Балтии и Польши в понедельник подписали договор финансирования второго этапа проекта синхронизации на сумму 720 млн евро с исполнительным учреждением программ инноваций и сетей Еврокомиссии (ЕК).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Средства выделены в рамках Европейского средства инфраструктурных сетей (Connecting Europe Facility, CEF).

По словам временного гендиректора литовского оператора Litgrid Видмантаса Грушаса, Еврокомиссия еще никогда не предоставляла финансовую помощь такого размера. Операторы балтийских стран и Польши получили почти три четверти всего бюджета инструмента CEF, предназначенного на энергетические проекты, - 979,6 млн евро. Большая часть средств (493 млн евро) выделена на строительство соединения Harmony Link между Литвой и Польшей, еще 166,5 млн евро - на оборудование синхронных компенсаторов в Литве, Латвии и Эстонии. Общая стоимость второго этапа - около 1,22 млрд евро.

Синхронизация - важнейший проект энергетической безопасности стран Балтии и приоритетный проект Евросоюза, его стоимость составляет примерно 1,65 млрд евро.

Латвия, Литва и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России. До 2025 года страны Балтии хотят синхронизировать свои энергосети с сетями материковой Европы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv LETA

Sharing Options

9

Source

rus.DELFI.lv LETA

Tags

Россия Белоруссия Еврокомиссия Евросоюз Латвия Литва Польша Страны Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Шаг за шагом: как выбрать наиболее подходящий гаджет
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
Что подарить родителям на Новый год? 5 идей на любой вкус