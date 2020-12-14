Страны Балтии и Польша получили от Евросоюза 720 млн евро на "отключение" от России

Операторы энергопередающих систем стран Балтии и Польши в понедельник подписали договор финансирования второго этапа проекта синхронизации на сумму 720 млн евро с исполнительным учреждением программ инноваций и сетей Еврокомиссии (ЕК).

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Средства выделены в рамках Европейского средства инфраструктурных сетей (Connecting Europe Facility, CEF).

По словам временного гендиректора литовского оператора Litgrid Видмантаса Грушаса, Еврокомиссия еще никогда не предоставляла финансовую помощь такого размера. Операторы балтийских стран и Польши получили почти три четверти всего бюджета инструмента CEF, предназначенного на энергетические проекты, - 979,6 млн евро. Большая часть средств (493 млн евро) выделена на строительство соединения Harmony Link между Литвой и Польшей, еще 166,5 млн евро - на оборудование синхронных компенсаторов в Литве, Латвии и Эстонии. Общая стоимость второго этапа - около 1,22 млрд евро.

Синхронизация - важнейший проект энергетической безопасности стран Балтии и приоритетный проект Евросоюза, его стоимость составляет примерно 1,65 млрд евро.

Латвия, Литва и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России. До 2025 года страны Балтии хотят синхронизировать свои энергосети с сетями материковой Европы.