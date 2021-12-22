Торговые центры сталкиваются с проблемами организации рабочей силы для работы уже в эти выходные

В связи с принятым во вторник решением правительства, которое позволяет всем торговым центрам работать уже в ближайшие выходные и праздничные дни, молы собираются открыться уже на Рождество. Однако сейчас выясняется, что торговые центры сталкиваются с проблемой организации рабочей силы, сообщает LETA.

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Представители торговых центров Alfa и Akropole, у которых один владелец, отметили, что рады решению правительства, позволяющему работать с 24 декабря в "зеленом режиме" в выходные и праздничные дни. Оба торговых центра распахнут двери перед покупателями уже в ближайшие выходные.

Но одновременно представители Alfa и Akropole признали, что один из главных вызовов — организация рабочей силы.

Оба торговых центра 24 декабря будут открыты с 10.00 до 18.00, а 25 декабря — с 12.00 до 21.00. В свою очередь, 26 декабря торговые центры будут работать с 10.00 до 22.00, а 31 декабря — с 10.00 до 20.00. В то же время 1 января оба торговых центра будут закрыты.

Гипермаркет Rimi, находящийся в Alfa, 24 и 31 декабря будет работать с 8.00 до 21.00, а 25 и 26 декабря — с 10.00 до 22.00. В свою очередь, 1 января магазин будет открыт с 11.00 до 22.00.

Maxima XXX, расположенная в Akropole, 24 и 31 декабря будет открыта с 8.00 до 21.00, время работы гипермаркета 25 декабря — с 10.00 до 22.00, а 26 декабря — с 8.00 до 23.00. В первый день 2022 года Maxima XXX будет работать с 10.00 до 22.00.

Коммерческий директор торгового центра Origo и девелопера Linstow Baltic Эвия Маевска также заявила, что Origo будет работать в выходные. И также признала: это большой вызов для арендаторов в последний перепланировать предпраздничные смены работников.

"Одновременно мы делаем все возможное, все, что в наших силах, что в праздничные выходные обеспечить посетителям Origo приятный и безопасный шоппинг", — сказала Маевска.

Origo обещает в ближайшее время уточнить информацию о времени работы торгового центра.

Руководитель торгового центра Galleria Riga Зане Шулца указала, что за последние два года торговый центр освоил навык оперативно приспосабливать свою работы к решениям правительства, принимаемым в последний момент.

"Galleria Riga будет открыта в выходные, исключая 1 января, когда работу продолжат продуктовый супермаркет и часть ресторанов", — проинформировала Шулца.

Директор Domina Shopping Дина Бунце сказала агентству LETA, что у администрации торгового центра двоякие ощущения. С одной стороны, торговцы чувствуют себя услышанными, посколько опять все магазины Domina Shopping — а их более 170 — могут полноценно работать в выходные дни.

"А с другой стороны, каждый раз мы оказываемся в ситуации, когда правительство принимает решение в последний момент. И в результате создается иллюзия о возмжности всех торговцев работать, хотя фактически у многих этой возможности нет, поскольку на самом деле так быстро, в течение пары дней, нельзя привлечь дополнительно необходимую рабочую силу", — сказала Бунце.

Как уже сообщалось, 21 декабря Кабинет министров разрешил торговым центрам работать в выходные и праздничные дни. Поправки фактически вступают в силу 24 декабря — это первый праздничный день после заседания правительства.